Guará ganha novo estacionamento com 91 vagas

A construção de um novo estacionamento público na EQ 23/25, próximo à 4ª Delegacia de Polícia do Guará II, entrou na fase final nesta quarta-feira (2). Com investimento aproximado de R$ 500 mil, a obra está sendo executada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), com apoio da Administração Regional do Guará.

O projeto prevê a entrega de 91 vagas para veículos, além de calçadas acessíveis, instalação de meios-fios e futura sinalização viária. Localizada em uma das áreas de maior fluxo do Guará II, a intervenção faz parte do programa de manutenção e melhorias urbanas do Governo do Distrito Federal (GDF), que visa reforçar a mobilidade, a segurança no trânsito e a qualidade de vida nas regiões administrativas.

“Atuar em parceria com as administrações regionais é de suma importância, uma vez que são elas que conhecem de perto as demandas da população. No caso do Guará, a equipe da Novacap se reuniu com a administração local para mapear prioridades, e este estacionamento surgiu como uma das principais necessidades”, explicou o presidente da Novacap, Fernando Leite.

Para o administrador regional em exercício do Guará, José Manoel Neto, o novo espaço é uma resposta a uma demanda antiga da comunidade. “A população aguardava essa obra há mais de duas décadas. Agora, conseguimos tirar esse projeto do papel, oferecendo mais organização no trânsito, acessibilidade e segurança para motoristas e pedestres”, afirmou.

A próxima etapa da obra será a implantação da sinalização horizontal e vertical, que ficará sob responsabilidade do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).

