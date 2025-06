Grupo do Cedoh orienta pacientes sobre alimentação saudável para controle do diabetes no DF

O Centro Especializado em Diabetes, Obesidade e Hipertensão (Cedoh) da Secretaria de Saúde do Distrito Federal promove um Grupo de Alimentação Saudável que orienta pacientes diabéticos sobre o impacto da alimentação no controle da doença e oferece suporte contínuo ao tratamento. As reuniões quinzenais são coordenadas pela nutricionista Gabriela Ottolini e atendem pacientes com diabetes tipo 1 e 2 encaminhados após avaliação médica.

Durante as palestras, os participantes aprendem a montar pratos balanceados, equilibrando saladas, proteínas, carboidratos e leguminosas, além de realizarem dinâmicas que esclarecem a presença de carboidratos nos alimentos. “Muitos saem daqui já conscientes do que precisam mudar até a consulta individual”, explica Gabriela.

A iniciativa ganha destaque neste 26 de junho, Dia Nacional do Diabetes, data que reforça a importância da prevenção e do tratamento adequados. Segundo o Atlas Global do Diabetes 2025, o Brasil tem 16,6 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos com a doença, ocupando a sexta posição mundial em número de casos.

O Cedoh oferece atendimento especializado com equipe multidisciplinar, incluindo endocrinologistas, nutricionistas, psicólogos e enfermeiros, que acompanham o paciente integralmente. O acesso ao centro se dá por meio das Unidades Básicas de Saúde e do Complexo Regulador.

O paciente Márcio Soares, 46 anos, diagnosticado com diabetes tipo 2 no ano passado, relata os desafios para adaptar a alimentação: “Sempre fui apaixonado por chocolate. Agora entendi que, se não mudar minha alimentação, posso precisar de insulina em pouco tempo. Estou aqui para aprender e controlar minha saúde com mais responsabilidade.”

O diabetes, doença metabólica caracterizada pela hiperglicemia crônica, pode causar complicações graves em órgãos como coração, rins e olhos se não tratado adequadamente.