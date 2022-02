Grafite em paradas de ônibus referencia a PMDF e aborda violência no DF

Além de paradas na M Norte, a intervenção do grafiteiro já foi feita nas cidades do Sudoeste, Candangolândia, QNL e QNJ de Taguatinga

Uma das paradas de ônibus da M Norte foi revitalizada, nesta quinta-feira (10) e recebeu a logomarca da Polícia Militar, Gtop e Disque Mulher (180). O responsável pela arte é o grafiteiro Fernando Cordeiro, conhecido como Elom.

Essa é a sexta pintura do artista, que faz referência à Polícia Militar e aborda temas como feminicídio, violência, drogas, entre outros.

De acordo com Elom, que é morador de Ceilândia, esse trabalho da M Norte, por exemplo, tenta passar uma mensagem de alerta para as mulheres, especialmente àquelas que acordam cedo para irem ao trabalho. “Pela arte a gente consegue alertar, é também uma forma de prevenção”.

Elom percebeu que a Polícia Militar tem uma viatura, que na madrugada intensifica o perímetro das paradas de ônibus da QNJ e M Norte, justamente onde ficam diversas mulheres. “Daí nasceu a ideia de transmitir uma mensagem de alerta contra o feminicídio, destacando a importância da Polícia Militar, do Gtop e do Disque Mulher (180)”, explicou.

Além de paradas na M Norte, a intervenção do grafiteiro já foi feita nas cidades do Sudoeste, Candangolândia, QNL e QNJ de Taguatinga e no Taguaparque. A ideia é que outras paradas também sejam revitalizadas. “Creio que seja um referencial para que outras cidades também recebam esse presente”, declarou.

Para Elom, o reconhecimento é o maior prêmio pelos trabalhos. “A repercussão é positiva”, afirma o grafiteiro