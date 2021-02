Governo inicia entrega de 288 novos apartamentos no Crixá IV

Beneficiários estão sendo chamados para assinar contrato de financiamento das unidades do Parque dos Ipês

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab-DF), está realizando a convocação dos beneficiários de mais 288 unidades do Parque dos Ipês – Crixá IV, em São Sebastião.

O chamamento é para a assinatura do contrato para o financiamento dos imóveis nesta quarta (24) e quinta-feira (25). A expectativa é que os selecionados recebam as chaves dos apartamentos ainda em março.

No começo de fevereiro, os candidatos contemplados fizeram a vistoria de seus apartamentos e a assinatura do contrato é o último passo antes da entrega das unidades.

O contrato será assinado entre os futuros moradores e a Caixa Econômica Federal (CEF), agente financeiro do programa e, depois, segue para a Codhab, onde o presidente da companhia, Wellington Luiz, assina o documento em nome do GDF.

Com o contrato assinado, a Caixa faz o pagamento dos imóveis para a construtora, a Direcional Engenharia, e as famílias podem receber as chaves dos apartamentos. Para a assinatura do contrato, os beneficiários devem comparecer ao centro de educação infantil (em frente ao Crixá I) em um horário pré-determinado para o atendimento, conforme o cronograma .

“Com essas entregas, o governador Ibaneis Rocha demonstra mais uma vez o carinho e o respeito que ele tem com a população mais carente e devolve a credibilidade e a esperança que há muito tempo não se tinha nas ações do Governo”, afirma o presidente da Codhab, Wellington Luiz. “Parabenizamos a todos os novos moradores e mais uma vez agradecemos ao governador por ter essa preocupação em atender e entregar um lar para essas famílias. Nossa missão é transformar a desesperança do passado em esperança de que dias melhores virão”, acrescenta.

O empreendimento Parque dos Ipês – Crixá é uma parceria entre o GDF e o Governo Federal e teve as primeiras 528 unidades entregues em dezembro de 2019. Até o momento, 800 famílias já realizaram o sonho da casa própria nos Crixás I, II e III e mais 1.104 unidades serão entregues até o fim do ano nos Crixás IV, V, VI e VII.

Política habitacional

A criação do bairro faz parte da política habitacional do DF de ampliar a oferta de residências de interesse social. O complexo é dividido em sete condomínios. Quando a primeira etapa for concluída, terá 1.904 unidades habitacionais. A população estimada é de cerca de 7,6 mil pessoas [calculados quatro pessoas por família], que vão ocupar uma área com infraestrutura.

O condomínio é equipado com estacionamento, área de lazer com playground, centro comunitário com copa e banheiros. Nos arredores dos edifícios foi construída uma escola pública. A área externa dos prédios também tem infraestrutura: redes de água, esgoto, pavimentação, drenagem e energia.

Destinado a pessoas da faixa de renda 1 (até R$ 1,8 mil), o empreendimento tem apartamentos de 47 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha e banheiro e cômodos 100% adaptados para pessoas com deficiência.

As informações são da Agência Brasília