Governo do DF mobiliza população com a Campanha do Agasalho Solidário

“O frio chega para todos, mas o cuidado pode começar com você. Aquela peça que sobra no seu armário pode ser a única de alguém. E se for nova, melhor ainda — porque quem precisa também merece o melhor”, incentiva a primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha, idealizadora da Campanha do Agasalho Solidário 2025, ao convocar a população brasiliense a doar roupas e calçados.

Diante da aproximação do inverno, o Governo do Distrito Federal (GDF) inicia oficialmente a Campanha do Agasalho Solidário nessa quinta-feira (8), com o propósito de intensificar o apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social. Coordenada pela Chefia Executiva de Políticas Sociais, a ação da coleta vai até 17 de julho, período em que as temperaturas mais baixas costumam atingir com mais força a população do DF.

Em sua 6ª edição, a campanha mobiliza empresas, associações, voluntários e a sociedade em geral para ampliar a arrecadação de itens essenciais. “Doar não é se livrar do que sobra. É oferecer o que acolhe, o que aquece”, reforça Mayara. “Com pontos de coleta espalhados por todos os órgãos do Distrito Federal, administrações regionais e quartéis dos Bombeiros, a cidade inteira se une para que ninguém enfrente o frio sozinho”, completa.

Inverno mais seco, mas com sensação de frio

Para entender o cenário climático que reforça a necessidade da campanha, o Jornal de Brasília ouviu a meteorologista Andrea Ramos, que explicou as características esperadas para o inverno deste ano no Distrito Federal.“O inverno começa oficialmente em 20 ou 21 de junho e, na região central do Brasil, ele é marcado pela estiagem, queda da umidade e declínio de temperatura devido à entrada de massas de ar frio”, aponta Andrea.

Segundo ela, apesar de as temperaturas médias para este trimestre estarem ligeiramente acima do normal, isso não significa ausência de frio. “As madrugadas, manhãs e noites continuarão com temperaturas baixas. A sensação térmica pode ser ainda mais intensa, especialmente nas regiões periféricas, onde o impacto do frio é mais forte”, explica. “A temperatura registrada é diferente da sensação térmica. Com umidade baixa e ventos, a sensação pode ser de muito mais frio”, conclui.

O que doar e onde entregar

Serão aceitas doações de roupas adultas e infantis, toucas, meias, luvas, calçados e cobertores em boas condições de uso. “As doações, se possível, devem ser colocadas em sacos plásticos transparentes para facilitar a identificação dos itens e manuseio”, solicita Mayra Noronha. Os pontos de coleta estão espalhados em locais estratégicos como o Palácio e Anexo do Buriti, secretarias, administrações regionais, quartéis do Corpo de Bombeiros, e outros órgãos públicos. Para mais informações, os interessados podem acessar as redes sociais da Chefia Executiva de Políticas Sociais ou entrar em contato pelo WhatsApp: (61) 99195-4079.