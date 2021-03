Governador suspende as férias do secretário de Saúde

Notícia das férias de Osnei Okumoto não foi bem aceita pela população e, por isso, Ibaneis tomou medidas

O governador Ibaneis Rocha decidiu suspender, na noite de segunda-feira (1º), as férias do secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial (DODF).

A suspensão veio após a má repercussão das férias de Osnei em meio à pandemia de covid-19. A notícia não foi bem aceita pela população, visto que o momento exige atuação atenta da Secretaria de Saúde.

Os números cresceram e, desde a semana passada, o DF vem quebrando recordes negativos no âmbito da doença. Na segunda (1º), registrou-se mais de 2,1 mil novos pacientes infectados, o que não ocorria desde agosto do ano passado.

O ‘boom’ causou uma alta ocupação dos hospitais da capital. Os leitos de UTI têm ocupação de mais de 90%, e os com suporte de ventilação mecânica beiram este percentual.

Quanto às férias do secretário, Ibaneis afirma no decreto que o benefício está assegurado e será remarcado quando for oportuno.