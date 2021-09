Governador recua, acata Ministério da Saúde e suspende vacinação de adolescentes

“Por precaução, decidi seguir a recomendação do Ministério da Saúde e suspendi a vacinação”, declarou Ibaneis

Após anunciar que manteria a vacinação de adolescentes e até que ampliaria a faixa etária, o governador Ibaneis Rocha voltou atrás e decidiu acatar a recomendação do Ministério da Saúde e suspender a imunização. Portanto, menores de 18 anos deverão esperar novas orientações para se vacinarem.

“Hoje, mais cedo, anunciei que a vacinação chegaria aos público de 13 anos, a partir desta sexta-feira (17). Mas, por precaução, decidi seguir a recomendação do Ministério da Saúde e suspendi a vacinação”, declarou o governador. Ibaneis citou que um jovem morador de São Paulo passou mal após ser vacinado. “Por isso, vamos aguardar as novas orientações do Ministério da Saúde, que nos informará, ainda nesta sexta-feira, como prosseguir”.

A Secretaria de Saúde deve dar mais detalhes da decisão em entrevista coletiva na tarde de hoje. No Distrito Federal, a vacinação de adolescentes vinha sendo ampliada conforme a chegada de mais vacinas da Pfizer — o único imunizante permitido para menores de idade. Jovens de 14 e 15 anos haviam sido autorizados a se vacinarem nesta quarta (15).

Por que a suspensão?

A decisão do Ministério da Saúde de suspender a vacinação de adolescentes sem comorbidades consta em nota informativa publicada na noite de quarta-feira (12). A pasta elenca seis razões para a medida.

Uma das razões, segundo o Ministério é o fato de a Organização Mundial de Saúde (OMS) não recomendar a imunização de crianças e adolescentes. A pasta alega também que “a maioria dos adolescentes sem comorbidades acometidos pela covid-19 apresentam evolução benigna” e são assintomáticos ou têm sintomas leves.

Ainda de acordo com o Ministério, “os benefícios da vacinação em adolescentes sem comorbidades ainda não estão claramente definidos”. A pasta também leva em consideração a redução na média móvel de casos e óbitos por covid-19 no Brasil após a aceleração da vacinação de adultos nos últimos meses.