Governador Ibaneis Rocha reforça apoio a organizações religiosas durante agendas em Taguatinga

O governador Ibaneis Rocha participou da reinauguração da Catedral das Assembleias de Deus de Taguatinga (ADTAG), na QNJ 4, Área Especial, na manhã deste domingo (7). Ele parabenizou a igreja pela ampliação da estrutura e destacou o compromisso do governo em seguir apoiando as demandas da comunidade religiosa.

“A senhora me contou que a capacidade era de 1.500 fiéis e agora aumentou para 4.000. Por isso, também cresce a necessidade de estacionamento, que nós, por meio da Secretaria de Governo e com o apoio do deputado distrital pastor Daniel de Castro — que destinou recursos de emendas — estamos construindo para atender a todos vocês”, afirmou o governador.

Durante a celebração, o chefe do Executivo destacou o papel das religiões no acolhimento às famílias e reforçou o respeito e a admiração que tem por todas elas.

“Sabemos que as igrejas vivem da contribuição dos fiéis e prestam um serviço essencial à sociedade. A gente sabe que a igreja chega onde, muitas vezes, o Estado não consegue chegar. Então, regulamentamos a Moeda Social e assim passamos a reconhecer as igrejas pelos serviços prestados à comunidade, ajudando inclusive no pagamento das prestações dos terrenos”, ressaltou o governador.

Ibaneis Rocha também lembrou outras ações do governo. Ele destacou que, em 2019, ao assumir a gestão, seu primeiro ato foi regulamentar e recriar a Assessoria Religiosa.

“O segundo passo veio ainda na OAB, quando eu presidia a entidade. Eu já convivia ali com os problemas de regularização dos templos religiosos. Juntamente com o pessoal da Agência de Desenvolvimento (Terracap). atualizamos toda a legislação, permitindo a regularização. Hoje, já são quase 600 escrituras de templos religiosos regularizadas na nossa cidade”, disse o governador.

Templos regularizados

Encerrando a manhã, Ibaneis Rocha participou do culto de Santa Ceia na Comunidade Cristã Ministério da Fé, liderada pelos apóstolos Fadi Faraj e Lígia Faraj. O encontro ocorreu na CNL 01, Setor L, também em Taguatinga.

Durante a reunião de fé, o chefe do Executivo ressaltou o esforço do governo para facilitar a regularização dos templos e fortalecer o trabalho social realizado pelas igrejas.

“Com o apoio da Câmara Legislativa, nós ampliamos o parcelamento dos lotes — que era de 240 meses e passou para 360 meses — e reduzimos os juros, para que os templos pudessem realmente ser regularizados. E regulamentamos a Moeda Social. Por que? Muitas vezes, a igreja chega onde o Estado não chega. E encontramos um jeito de remunerar esse trabalho, o que tem ajudado muitas igrejas a manter o pagamento de seus terrenos junto à Terracap”, afirmou o governador.

Ibaneis Rocha também ressaltou a importância de dar condições para que as igrejas continuem atuando junto às comunidades.

“Outro ponto importante: havia grande dificuldade para comprar terrenos. Nos bairros novos construídos em Brasília, agora é obrigatório haver áreas destinadas às igrejas. E mais: antes, quando os terrenos iam a leilão, as igrejas tentavam comprar e não conseguiam, porque os empresários adquiriram tudo. Agora, temos licitações exclusivas para templos religiosos, facilitando essa expansão da assistência prestada pelas igrejas à população que mais precisa”, pontuou o governador.

Valorização das religiões.

Desde o início da gestão, em 2019, o Governo do Distrito Federal (GDF) passou a adotar uma série de medidas voltadas ao fortalecimento das organizações religiosas. Uma das primeiras ações foi a criação da Unidade de Assuntos Religiosos (Unar), responsável por estreitar o diálogo. Também foi instituída a regra de que todo novo bairro no DF deve contar com espaço destinado a atividades religiosas.

Durante a pandemia da covid-19, em 2020, o governador Ibaneis Rocha adotou medidas para garantir a continuidade das atividades religiosas. Naquele ano, um decreto autorizou o funcionamento dos templos e uma lei reconheceu as igrejas como atividades essenciais, permitindo que permanecessem abertas para acolher fiéis e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Atualmente, o governo avança na construção do Museu da Bíblia, que contará com R$ 74 milhões em investimentos. O espaço visa preservar a memória religiosa, difundir as Sagradas Escrituras e se consolidar como novo ponto turístico do Distrito Federal.

A construção da Praça da Bíblia, localizada na Vila São José, em Brazlândia, e a reforma da Praça da Bíblia da Candangolândia reforçam o respeito do governo por esse público.

Com informações Agência Brasília