Governador Ibaneis Rocha recebe a Medalha Mérito Sistema Fecomércio-DF

Na noite desta terça-feira (2), o governador Ibaneis Rocha recebeu a Medalha Mérito Sistema Fecomércio-DF, entregue em sua primeira edição durante cerimônia no auditório da Confederação Nacional do Comércio (CNC).

Na cerimônia, o chefe do Executivo elogiou os avanços do setor produtivo. “Todos nós, de alguma forma, já passamos pelo Sistema S, uma das maiores instituições do Brasil. Temos uma cidade — e essa é uma paixão que eu tenho — que oferece o mais importante na vida de um cidadão: oportunidade. A grande maioria dos que estão aqui hoje sendo homenageados nasceu a partir de uma oportunidade. Chegaram a uma cidade onde eram vistos como forasteiros, a grande maioria, mas acreditaram na força do trabalho e do crescimento. Por isso, todos aqui têm uma história de vida muito boa para a cidade”, declarou o governador.

Ibaneis Rocha também lembrou como a semana tem sido de grandes comemorações. “Estivemos na inauguração do Sesc [Serviço Social do Comércio] no Setor de Indústria e Abastecimento [SIA]. Infelizmente, o presidente da Confederação Nacional do Comércio, José Roberto Tadros, não pôde estar aqui hoje, mas ele é um grande homem que tem feito muito pelo Distrito Federal. O Sistema S, que eu defendo muito, tem investido fortemente em Brasília. Isso começou em um almoço que tivemos aqui mesmo, na sede. Ele se comprometeu a ajudar e disse: ‘Vou investir no Distrito Federal’. Hoje, o investimento do Sistema S aqui já passa de R$ 1,2 bilhão. É muita coisa, e várias melhorias estão acontecendo graças a isso”, comemorou o governador.

A medalha é um reconhecimento criado pelo Sistema Fecomércio-DF que marca uma nova tradição e homenageia personalidades por suas contribuições, no ano em que a instituição completa 55 anos de atuação dedicada à defesa do setor de comércio de bens, serviços e turismo.

“Desde a nossa criação, trabalhamos diariamente para apoiar os empresários e garantir um ambiente de negócios mais justo, dinâmico e moderno. Muitos lembram que, por décadas, Brasília dependia quase exclusivamente do serviço público para sustentar sua economia. Hoje, esse cenário mudou. Os dados mais recentes do Produto Interno Bruto mostram que o Distrito Federal cresceu 3,3% em 2023, puxado pelo setor de serviços e comércio, que já responde por mais de 95% de toda a riqueza gerada na nossa capital. Isso nos coloca entre as economias que mais crescem no país”, afirmou o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire.

Desenvolvimento econômico

Durante a solenidade, José Aparecido Freire também destacou números do Ministério do Trabalho que reforçam o peso do setor na geração de empregos. “Em outubro, o Distrito Federal alcançou 1,64 milhão. Desse total, 527 mil trabalhadores, quase metade, estão nos serviços privados e outros 193 mil no comércio. Juntos, representam mais de 67% de todo o emprego formal da capital. São 455 mil Cadastros Nacionais de Pessoa Jurídica (CNPJs) registrados no DF, dos quais cerca de 260 mil pertencem aos segmentos representados pela Fecomércio e pelos nossos 26 sindicatos”, disse o presidente.

José Aparecido Freire ressaltou que os avanços recentes só foram possíveis graças ao diálogo constante com o Governo do Distrito Federal e com a Câmara Legislativa do DF. “Agradeço, portanto, em especial ao governador Ibaneis Rocha, à vice-governadora Celina Leão, ao time de secretários e aos administradores regionais. Agradeço também ao presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Wellington Luiz, aos demais 23 deputados distritais e às suas equipes legislativas. Desde o início da nossa gestão, trabalhamos juntos na revisão de normativos e leis essenciais para o nosso setor. Cito, por exemplo, a ampliação das atividades econômicas permitidas no Setor Comercial Sul. Uma área estratégica da cidade que recebeu cerca de 300 novos CNAEs. Entre eles estão faculdades, creches, instituições de ensino, empresas de tecnologia, pequenas indústrias e outras atividades que ampliam o potencial de revitalização de toda a região”, ressaltou o presidente.

Mérito reconhecido

Também receberam a medalha o presidente da Câmara Legislativa, Wellington Luiz; o presidente do Tribunal de Contas do DF, Manoel de Andrade Neto; e o presidente do Tribunal de Justiça do DF, Waldir Leôncio Júnior, ausente por motivo de agenda.

Na categoria empresarial, foram agraciados Avaldir da Silva Oliveira (CTIS), Édis Amaral Oliveira (Dia a Dia), Janete Vaz (Laboratório Sabin), Janine Soares de Brito (Grupo Pinheiro de Brito) e Miguel Soares Neto (Só Reparos). O presidente da CNC, José Roberto Tadros, recebeu a medalha antecipadamente durante a inauguração da nova sede administrativa do Sesc-DF.

Com Informações da Agência Brasília