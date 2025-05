Governador destaca o apoio do DF ao Troféu Brasil de Ginástica durante visita de atletas olímpicos

De passagem por Brasília para o Troféu Brasil de Ginástica Artística 2025, os ginastas olímpicos Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Arthur Nory visitaram o governador Ibaneis Rocha nesta sexta-feira (9) no Palácio do Buriti.

No encontro, os atletas entregaram um quadro com a imagem da primeira equipe da ginástica artística medalhista olímpica do Brasil nos Jogos de Paris 2024. O governador agradeceu a homenagem e destacou a valorização do esporte de alto rendimento e o incentivo à realização de grandes eventos esportivos no Distrito Federal.

“Esse trabalho que a gente vem fazendo desde 2019 tem colocado o Brasil em um outro patamar. A gente tem incentivado muito essa prática e essa semana é muito especial para os brasilienses porque tivemos a notícia da FIFA da participação de Brasília como uma das escolhidas para receber a Copa do Mundo Feminina de 2027. E agora é o momento de receber esses atletas, ver o desenvolvimento da ginástica das brasileiras e dos brasileiros e incentivar as nossas crianças, os nossos adolescentes para participar desse esporte que é tão belo e que sabemos que exige muitos esforços e muito treinamento”, afirmou Ibaneis Rocha.

Segundo o presidente da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Henrique Motta, o apoio do governo foi crucial para que a competição retornasse a Brasília depois de 13 anos. “O esporte brasileiro está diretamente ligado às instituições governamentais e o apoio do DF foi fundamental para que a gente pudesse fazer o melhor evento possível, com as melhores estruturas, trazendo os nossos melhores equipamentos e, ao mesmo tempo, muito mais do que o recurso, é a atenção, é o querer fazer, é o estar disposto a colaborar”, elogiou.

Flávia Saraiva: “Pode ter certeza de que 98% dos nossos resultados vêm dessa ajuda porque sabemos o quão importante é” | Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Na mesma linha, a atleta Flávia Saraiva ressaltou a importância dos incentivos governamentais na descoberta de novos talentos: “Isso faz total diferença. Pode ter certeza de que 98% dos nossos resultados vêm dessa ajuda porque sabemos o quão importante é. A gente dedica nossa vida para isso, então esse incentivo nos ajuda a treinar com mais tranquilidade para ter os melhores resultados e representar bem o Brasil”.

De acordo com o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, o objetivo é que as regiões administrativas tenham acesso a novas modalidades esportivas. “Esse é um combo de eventos que a Confederação e o Governo do Distrito Federal estão trazendo para Brasília para que a gente possa cada vez mais disseminar essa modalidade em todas as cidades. Pensamos no alto rendimento, mas é fundamental que pensemos também nos projetos sociais. E com a presença das nossas atletas, eu tenho certeza de que esse é um incentivo a mais”, acrescentou Renato Junqueira.

Troféu Brasil de Ginástica Artística 2025

Atletas elogiaram iniciativas governamentais que ajudam na prática esportiva | Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Organizada pela CBG, a competição é uma das mais tradicionais do país e serve de vitrine para novos talentos, além de reunir os principais nomes da ginástica artística brasileira. A expectativa é de casa cheia para acompanhar as apresentações de atletas que representam o melhor da ginástica nacional.

Segundo o Comitê Olímpico Internacional (COI), dos sete atletas que representaram o Brasil em Paris, apenas Júlia Soares competirá no torneio em Brasília, inscrita nos quatro aparelhos femininos. No masculino, Caio Souza, Lucas Bittencourt, Patrick Sampaio e Tomas Rodrigues são os representantes da seleção brasileira confirmados.

A ginástica se consolidou como o esporte mais vitorioso do Brasil nos Jogos Olímpicos, acumulando medalhas e projeção internacional ao longo das últimas edições. Com nomes que marcaram época e uma nova geração em ascensão, a modalidade eleva o patamar do país nas competições, além de inspirar milhares de jovens atletas em busca de reconhecimento e superação.

“A ginástica artística é a modalidade que a gente já conquistou 10 medalhas olímpicas e 19 medalhas em campeonatos mundiais, a nossa modalidade mais vitoriosa”, ressaltou o presidente da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Henrique Motta.

Os eventos contam com apoio do Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF). Além do impacto esportivo, as competições também movimentam a economia e o turismo e valorizam os atletas locais.

“É uma das disputas mais tradicionais que conseguimos trazer de volta para Brasília, a capital do esporte. Uma oportunidade incrível de aproximar a população da ginástica e das grandes estrelas da modalidade atletas da nossa população, incentivando e popularizando a prática em nossa cidade, mais uma conquista deste GDF que muito nos orgulha”, defendeu a vice-governadora Celina Leão.

Brasília do esporte

Para além da capital da República, Brasília tem se consolidado como a capital do esporte. O Troféu Brasil de Ginástica Artística 2025 é um dos sete eventos confirmados na capital federal depois que o Executivo local firmou parceria com a CBG.

O Distrito Federal vai receber, ainda, o Campeonato Brasileiro e Torneio Nacional de Ginástica Aeróbica, o Campeonato Brasileiro e o Torneio Nacional de Ginástica Acrobática, além do Campeonato Brasileiro de Parkour. Todas as provas fazem parte do calendário nacional da CBG e integram o circuito de alto rendimento da ginástica no país.

O futebol também está na rota esportiva brasiliense. A Federação Internacional de Futebol (Fifa) confirmou que Brasília será uma das cidades-sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil. As partidas na capital federal ocorrerão na Arena BRB Mané Garrincha.

*Com informações da Agência Brasília