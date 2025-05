Ginastas brasilienses se preparam para participar de campeonato nacional no Nilson Nelson

Treinos intensos e atenção a detalhes valiosos marcam a rotina dos atletas brasilienses Fernando Cauã Cantuária, Eduardo Rodarte e Rafael Akira na preparação para o Torneio Brasil de Ginástica Artística 2025. Os esportistas representarão o Distrito Federal na categoria adulto da competição, que ocorre de sexta-feira (9) a domingo (11), na Arena BRB Nilson Nelson, com entrada gratuita.

Esta será a primeira vez que Fernando e Eduardo, ambos com 18 anos, vão concorrer à posição mais alta do torneio, enquanto para Rafael, 20, será a segunda oportunidade. Haverá classificatórias e finais nas categorias masculina e feminina, disputadas por aparelhos.

Rafael Akira: “Vamos estar ao lado de atletas que já foram para os campeonatos mundiais, então vai ser bem legal”

Rafael escolheu as três categorias com que mais tem afinidade para galgar as medalhas de ouro. “Não consegui ir na edição passada porque me lesionei, e desde então estou treinando forte para tentar algum resultado esse ano”, conta. “Vou competir no solo, no cavalo e na barra fixa. Vamos estar ao lado de atletas que já foram para os campeonatos mundiais, então vai ser bem legal. Chamei meus amigos e familiares para me prestigiar, e estou bem feliz”.

O preparo dos três ginastas envolve disciplina e precisão, com atenção às técnicas e coreografias. “Treinamos de segunda a sexta, das 14h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h”, detalha Fernando Cauã. “Tem que regrar um pouco a alimentação, nada de hambúrguer e pizza aos finais de semana. Mas é tranquilo, vale o sacrifício. É um sentimento único. A própria Rebecca Andrade, que ganhou um monte de medalhas nas Olímpiadas, vai vir. E estaremos em casa, com os familiares olhando. É uma pressãozinha a mais, mas acho que vai ser legal”.

Os jovens praticam o esporte no Centro Regional de Treinamento e Desenvolvimento da Ginástica, no Pavilhão do Parque da Cidade. Começaram a jornada há quase dez anos, no Centro de Ensino Médio Setor Oeste (Cemso), e acumulam diversas participações em disputas nacionais. As viagens contaram com apoio do programa Compete Brasília, coordenado pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF). Também são atendidos pelo Bolsa Atleta, disponibilizado pela pasta.

Os incentivos permitem que os ginastas estejam presentes no cenário do esporte. Eduardo já competiu em Aracaju (SE) e em Anápolis (GO), entre outras localidades, graças ao GDF. “Ajuda muito com o financeiro”, aponta ele. “Compramos as passagens, os protetores, o magnésio, que precisamos usar para treinar, e até uniformes e alimentação”. Sobre competir em casa, ele afirma: “O sentimento é de alegria. Já treino faz mais de uns nove anos, então a ginástica é vida para mim”.

Mais de 3,5 mil pessoas treinaram no centro regional da ginástica no ano passado, segundo um dos treinadores do espaço e presidente da Federação Brasiliense de Ginástica, Carlos Augusto Bezerra. Com mais de 30 anos de experiência no esporte, ele defende a importância de oferecer um local adequado para a prática, bem como lembra que é importante fomentar a participação dos atletas nas competições.

Eduardo Rodarte: “O sentimento é de alegria. Já treino faz mais de uns nove anos, então a ginástica é vida para mim”

“Sem essa infraestrutura, jamais conseguiríamos chegar ao nível a que chegamos”, avalia. “Agradecemos à Secretaria de Esporte e Lazer por isso, mas também pelos programas Compete Brasil e Bolsa Atleta, que possibilitam que eles continuem a carreira esportiva. As escolinhas fazem a parte de base, com a formação dos atletas – que, depois que galgam um nível maior de técnica, são chamados para treinar aqui no nosso centro. Conseguimos contemplar muitas crianças, jovens e adultos dentro das modalidades da federação.”

Competição

Brasília receberá sete campeonatos nacionais de ginástica neste ano, graças a uma parceria entre o Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da SEL-DF, com a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). O primeiro é o Troféu Brasil de Ginástica Artística 2025. O último lote de ingressos gratuitos foi disponibilizado nesta terça-feira (6), em uma plataforma digital. A entrada é gratuita, mas a retirada do ticket digital é obrigatória.