GDF volta a derrubar barracos em Santa Maria

No vídeo de hoje, é possível ver um trator derrubando as propriedades do local, além de vários elementos já jogados no chão

Nesta segunda-feira (21), o Governo do Distrito Federal (GDF) voltou a realizar derrubadas em Santa Maria, assim como aconteceu em março deste ano, quando cerca de 400 barracos foram removidos de terreno irregular. A ação foi truculenta, e contou com violência por parte da Polícia Militar, que disparou balas de borracha nos moradores. No vídeo de hoje, é possível ver um trator derrubando as propriedades do local, além de vários elementos já jogados no chão. Reportagem em atualização