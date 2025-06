GDF receberá a maior honraria da engenharia nacional

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) foi oficialmente aprovada para receber a menção honrosa da Láurea ao Mérito do Sistema Confea/Crea em 2025. A honraria será entregue entre os dias 6 e 9 de outubro, durante a 80ª edição da Semana Oficial da Engenharia e Agronomia (Soea), o maior evento do setor no país, sediado este ano em Vitória, no Espírito Santo.

A decisão foi aprovada pelo plenário do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) na última quinta-feira (29), após a Comissão do Mérito (CME) indicar a Novacap e outras duas instituições entre 27 nomeadas por Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (Creas) ou entidades credenciadas junto ao Colégio de Entidades Nacionais (Cden).

Além da Novacap, indicada pelo Crea do Distrito Federal, também foram escolhidas para receber a Láurea a Cooperativa Agrícola Sul-Mato-Grossense (Copasul), pelo Crea-MS, e a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp), pelo Crea-SP.

Para o presidente do Confea, o engenheiro de telecomunicações Vinicius Marchese, a homenagem à Novacap é um símbolo de reconhecimento histórico. “Reconhecer a Novacap é reconhecer parte da história viva do Distrito Federal. É olhar para cada rua, cada parque, cada obra que transformou Brasília e enxergar ali o trabalho incansável de profissionais que escolheram servir à cidade com técnica, cuidado e visão de futuro. Essa menção honrosa é um gesto de gratidão, por tudo o que foi feito e pelo que continua sendo construído com seriedade e dedicação”, afirmou.

A escolha da Novacap como indicada do DF foi feita em abril, após decisão unânime do plenário do Crea-DF, com base em proposta da Câmara da Engenharia Civil, Minas e Geologia.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, celebrou a homenagem. “É um reconhecimento à altura do que a Novacap realiza. Quase todas as obras do DF passam pela companhia. E ainda é a responsável pelo nosso belíssimo paisagismo, também reconhecido nacionalmente. Temos muito orgulho de ter uma empresa como a Novacap, que construiu Brasília e, 65 anos depois, segue trabalhando para que o Distrito Federal fique cada vez mais bonito e em ordem”, destacou.

Principal honraria concedida pelo Confea, a Láurea ao Mérito reconhece instituições públicas ou privadas que tenham contribuído para o fortalecimento do Sistema Confea/Crea e para o desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e sustentável do país. A premiação, muitas vezes considerada o “Oscar da engenharia brasileira”, também valoriza ações em prol da ciência, das artes e da qualidade de vida.

Neste ano, a sustentabilidade e a inovação serão temas centrais da premiação — áreas em que a Novacap tem se destacado por adotar práticas alinhadas às necessidades atuais e ao compromisso com as gerações futuras.

Para o presidente da Novacap, Fernando Leite, o reconhecimento reforça o papel estratégico da companhia na capital federal. “Esse reconhecimento endossa o compromisso da nossa empresa com a cidade e com a população do DF. Além disso, nos mostra que estamos no caminho certo”, afirmou.

Com informações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap)