GDF proíbe pistas de dança no Distrito Federal

O texto assinado pelo governador em exercício, Paco Britto, reforça a proibição de aglomerações de pessoas, em eventos pagos ou gratuitos

Com a alta da taxa de transmissão da covid-19 no DF, o Governo do Distrito Federal (GDF) publicou no Diário Oficial (DODF) desta quarta-feira (19), a ampliação das medidas restritivas da capital, proibindo as pistas de dança.

O texto assinado pelo governador em exercício, Paco Britto, reforça a proibição de aglomerações de pessoas, em eventos pagos ou gratuitos.

Eventos, shows, festivais e afins, com a venda de ingressos ou cobrança de qualquer valor a título de contribuição dos convidados, estão proibidos desde o último dia 12. Na segunda-feira (17), o governador Ibaneis Rocha já havia revelado que a medida seria tomada. Bares e restaurantes seguem liberados, assim como academias, igrejas e shoppings.

A taxa de transmissão da Covid-19 no DF subiu na terça (18), chegando a 2,31, o mais alto índice do ano. Os valores considerados controlados são abaixo de 1,0.