GDF proíbe eventos com aves por 60 dias para conter gripe aviária no DF

O Governo do Distrito Federal (GDF) publicou nesta sexta-feira (27) a Portaria nº 227/2025, que atualiza e reforça as medidas de prevenção contra a influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP), também conhecida como gripe aviária. Entre as principais ações, está a proibição, por 60 dias, da realização de eventos com qualquer tipo de aglomeração de aves no território do DF.

A determinação foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) e atende às diretrizes nacionais estabelecidas pela Portaria nº 782/2025 do Ministério da Agricultura. A suspensão temporária atinge torneios, leilões, exposições, mostras, encontros, campeonatos e reuniões que envolvam aves ornamentais, comerciais, silvestres ou de subsistência, como galinhas, patos, marrecos e passeriformes.

A subsecretária de Defesa Animal, Danielle Cristina, enfatizou a importância da colaboração dos criadores. “As aves devem ser mantidas em ambientes protegidos, sem acesso a áreas externas, para evitar contato com aves migratórias. A cooperação dos criadores é essencial para conter a propagação da doença”, afirmou.

A decisão leva em conta a expressividade da avicultura no Distrito Federal, que abriga granjas comerciais e criações familiares. Embora não haja focos ativos da doença no DF, a medida tem caráter preventivo e estratégico, visando proteger a cadeia produtiva local.

A portaria também flexibiliza a participação de criadores do DF em eventos realizados fora do território distrital, desde que os municípios de destino não tenham registros ativos de gripe aviária. Nesses casos, o retorno das aves ao DF será proibido caso surjam casos da doença na região visitada.

O secretário de Agricultura do DF, Rafael Bueno, considerou a medida equilibrada. “Essa autorização controlada garante a segurança sanitária e ao mesmo tempo não isola completamente os produtores. Se houver qualquer foco nos municípios de destino, o retorno das aves será imediatamente barrado”, reforçou.

*Informações da Agência Brasília