GDF Presente retira 80 toneladas de entulho de Águas Claras

O material recolhido do pátio de Divisão de Obras da administração regional e das ruas da cidade é levado ao Aterro Sanitário de Brasília

Durante esta semana, o Polo Central 2 do GDF Presente faz o recolhimento de entulho, inservíveis e restos de poda de árvores no pátio de Divisão de Obras da Administração Regional de Águas Claras. De terça (31/10) até esta sexta-feira (4), deverão ser retiradas 80 toneladas de inservíveis, uma média de 20 toneladas por dia.

Além de retirar o material do pátio, a equipe do GDF Presente, em conjunto com a administração da cidade, aproveita para limpar pontos da cidade onde há acúmulo de lixo.

Na limpeza do pátio de Divisão de Obras, o GDF Presente utiliza dois caminhões. “Todo o material recolhido é levado para o aterro sanitário, em Samambaia”, explica o coordenador do Polo, Anchieta Coimbra. De acordo com a administração, a limpeza é feita uma vez por mês. Águas Claras têm uma população de 120.107 moradores, de acordo com a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios.

Papa-entulho

Além de poder depositar entulhos e inservíveis no Pátio de Divisão de Obras, o morador de Águas Claras dispõe de um papa-entulho localizado na Avenida Jacarandá. No local, é possível descartar um 1 cúbico de lixo por dia. À medida que os contêineres do local vão enchendo, a administração providencia o encaminhamento do lixo para a Unidade de Recolhimento de Entulho.

O papa-entulho recebe óleo, material reciclável e móveis usados, entre outros descartáveis. De acordo com informações do SLU, a maioria do descarte irregular de lixo em Águas Claras ocorre em terrenos particulares, com rejeitos da construção civil. Desde setembro, equipes do GDF Presente de todo o Distrito Federal fazem a limpeza da cidade para enfrentar o período de chuvas sem transtornos e alagamentos.

Com informações da Agência Brasília