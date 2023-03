GDF Presente constrói estacionamento em Taguatinga

No entanto, como não havia estrutura, os veículos eram guardados em meio à terra e à vegetação

Mais mobilidade para a população. Eis o objetivo da construção de um novo estacionamento na QSA 23, em Taguatinga. A estrutura em bloquetes terá área de 270 m² e mais de dez vagas para carros e motocicletas, que servirão de complemento às vagas já existentes na região. A obra é executada pela administração regional e pelo programa GDF Presente.

O trabalho começou na última segunda-feira (20). Toda a preparação do solo já foi feita, com serviços como terraplanagem e nivelamento, e, atualmente, a equipe de 12 pessoas atua na instalação dos bloquetes e meios-fios.

Segundo o coordenador do Polo Oeste 2, Elton Walcacer, o novo estacionamento está sendo construído em uma área que estava sem uso e que já era usada por motoristas. No entanto, como não havia estrutura, os veículos eram guardados em meio à terra e à vegetação. “Já temos um estacionamento na lateral e pensamos em dar continuidade com o novo, para ter mais espaço para a população”, diz Walcacer.

“Em frente, temos um cartório e diversos comércios que geram muito movimento, então precisávamos aumentar a capacidade do estacionamento que já existia, além de entregar mais conforto e segurança aos usuários”, acrescenta o diretor de Obras da administração de Taguatinga, Philipe dos Santos.

Lazer ao ar livre

O parquinho infantil da QNM 38 está de cara nova para receber a criançada. A administração regional e o GDF Presente, com a equipe do Polo Oeste 2, fizeram a reposição da areia do espaço e manutenção dos brinquedos que estavam danificados, além da capina e limpeza.

*Com informações de Catarina Loiola, da Agência Brasília