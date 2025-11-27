GDF participa de mobilização pública do projeto Desaparecimento em Foco nesta sexta (28)

Para marcar presença na campanha Desaparecimento em Foco, o Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), participa nesta sexta-feira (28) de uma série de ações coordenadas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), via Núcleo de Direitos Humanos (NDH). A mobilização ocorrerá na Rodoviária do Plano Piloto, entre 11h e 13h, com atendimento direto aos usuários do transporte público, distribuição de panfletos e orientações sobre prevenção e procedimentos em casos de desaparecimento. A iniciativa será retomada no próximo dia 5 de dezembro, na Rodoviária Interestadual, ampliando o alcance das atividades de sensibilização e acesso à informação.

A proposta é fortalecer o diálogo com a sociedade e disseminar orientações essenciais sobre prevenção ao desaparecimento, procedimentos de acionamento rápido e canais oficiais para registro e busca. A ação soma esforços ao trabalho do Governo do Distrito Federal (GDF) para consolidar a Rede de Atenção Humanizada ao Desaparecimento de Pessoas, dentro de uma política integrada que envolve prevenção, resposta imediata e acolhimento às famílias.

A SSP-DF reforça que não é necessário aguardar 24 horas para registrar ocorrência de desaparecimento e que o Sinal de Busca Imediata permanece ativo, mobilizando mais de 30 instituições em casos reportados.

A participação da SSP/DF busca ampliar o alcance das orientações preventivas e fortalecer a cultura de notificação imediata — passo fundamental para salvar vidas e reduzir o sofrimento de famílias que vivem a ruptura de laços afetivos causados pelo desaparecimento.

