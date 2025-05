GDF não envia cartões de benefícios sociais para a casa dos cidadãos

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) emitiu um alerta importante para os beneficiários dos programas sociais: os cartões do Cartão Gás, Cartão Prato Cheio e DF Social não são enviados às residências. A retirada deve ser feita exclusivamente nas agências do Banco de Brasília (BRB), após confirmação no site GDF Social de que o benefício foi concedido.

O aviso foi reforçado após a Sedes-DF receber denúncias de tentativas de golpe. Segundo os relatos, criminosos têm se passado por servidores do Governo do Distrito Federal (GDF) para marcar falsas entregas de cartões. Eles vão até as casas das vítimas, tiram fotos dos documentos pessoais e entregam cartões falsificados — com o objetivo de usar as informações para fraudes futuras.

“É importante que as famílias fiquem atentas quando receberem esse tipo de ligação para não serem vítimas de fraude. Nós temos, sim, serviços em que é feito agendamento por telefone, como as visitas domiciliares para o Cadastro Único. Mas não há, reforço, entrega de cartões de benefícios na residência”, destacou a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

Contatos oficiais e medidas de segurança

A Sedes-DF esclarece que o contato com os beneficiários também pode ocorrer via WhatsApp, especialmente para confirmar agendamentos nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), informar sobre a contemplação de benefícios, agendar a entrega de cestas verdes ou realizar pesquisas. Essas mensagens sempre vêm com selo verificado e identidade visual padronizada.

Já nos casos de visitas domiciliares relacionadas ao Cadastro Único e ao Bolsa Família, os servidores atuam uniformizados e com veículos identificados. O mesmo padrão é seguido pelas empresas terceirizadas Direta Fácil e Dala Transportes, responsáveis pela entrega das cestas de alimentos.

A orientação da Sedes é clara: em caso de dúvida, o cidadão deve procurar o Cras da sua região para confirmar qualquer informação ou verificar pendências. “É fundamental que as pessoas estejam atentas às medidas de segurança para não cair em golpes. E lembrem-se: os cartões dos programas sociais são entregues exclusivamente nas agências do BRB, responsável pela emissão do documento”, concluiu Ana Paula Marra.