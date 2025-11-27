GDF Mais Perto do Cidadão retorna a Água Quente nesta sexta e sábado com serviços gratuitos e programação ampliada

O programa GDF Mais Perto do Cidadão retorna a Água Quente nesta sexta-feira (28) e no sábado (29) com uma programação reforçada para atender moradores da região administrativa. A 65ª edição da iniciativa, promovida pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF), será realizada no Condomínio Residencial Dom Francisco, em frente à administração regional. Na primeira passagem pela área, mais de sete mil pessoas foram beneficiadas.

Durante os dois dias, o programa reunirá serviços gratuitos de cidadania, assistência, capacitação e bem-estar, além de oficinas, atividades culturais e ações de valorização da autoestima e da convivência comunitária. A população terá acesso a uma grande rede de atendimento com Na Hora, emissão de documentos, apoio da Polícia Civil, espaço infantil, cortes de cabelo e maquiagem gratuitos, orientações jurídicas e sociais e serviços de saúde — tudo em um único local para facilitar o acesso da comunidade aos serviços públicos.

A programação também contará com o teatro educativo do Detran-DF, além de apresentações musicais com artistas locais de axé e sertanejo, garantindo lazer e integração social para toda a família.

Castração e vacinação para cães e gatos

Uma das grandes novidades desta edição será o atendimento especializado para animais domésticos. A Secretaria Extraordinária de Proteção Animal (Sepan-DF) levará ao evento um trailer exclusivo para realizar inscrições de castração de cães e gatos, totalizando 168 vagas distribuídas entre sexta e sábado. Na sexta-feira (28) serão 84 inscrições: 30 para cadelas, 24 para cachorros, 15 para gatas e 15 para gatos. Já no sábado (29), também serão 84 novas inscrições, nas mesmas quantidades para cada grupo.

Além disso, haverá um espaço de vacinação animal, reforçando o compromisso com o bem-estar dos pets da Estrutural e o cuidado com a saúde pública.

Curso Nasce uma Estrela atenderá gestantes

Na sexta-feira pela manhã, o evento contará com mais uma edição do curso Nasce uma Estrela, voltado a gestantes e mães de recém-nascidos. Serão cerca de 100 mulheres atendidas com orientações sobre amamentação, primeiros socorros, cuidados pós-parto e acolhimento emocional.

A atividade será conduzida por doulas, técnicas de enfermagem, psicólogas e profissionais especializados em saúde materno-infantil. Esta edição terá, ainda, a participação especial do pediatra Ricardo Fonseca, conhecido como Super-Pediatra, que tratará de temas como amamentação, primeiros socorros com bebês e recuperação pós-parto.

Compromisso com cidadania e presença do Estado

O evento contará com a atuação de diversos órgãos públicos e parceiros, entre eles a Defensoria Pública do DF, Polícia Civil, Detran-DF, e as secretarias de Proteção Animal, Desenvolvimento Social, Cultura, Saúde e Desenvolvimento Econômico. A comunidade também poderá conhecer e acessar programas da Sejus, como Direito Delas, Acolhe DF, Na Hora e Banco de Talentos.

“O GDF Mais Perto do Cidadão é cidadania na prática, pois reforça nosso compromisso de levar serviços essenciais às comunidades. É assim que diminuímos desigualdades e fortalecemos a presença do poder público”, destaca a secretária de Justiça e Cidadania, Marcela Passamani.

*Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF)