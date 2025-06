GDF lança Primeiro Anuário de Segurança Pública do Distrito Federal

O Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), lança o primeiro Anuário de Segurança Pública do Distrito Federal, com o objetivo de consolidar dados e análises sobre a criminalidade e as ações institucionais dos últimos dez anos.

O Anuário representa um marco na gestão da segurança pública do DF, promovendo maior integração entre informação, planejamento estratégico e ações operacionais. O documento conta com dados sobre crimes violentos letais intencionais (CVLI), mortes por intervenção legal e registro de desaparecimento de pessoas.

Serviço

· Data – Quarta-feira (18)

· Horário – 10h

· Local – Auditório Coronel José Nilton Matos, do Complexo da Academia de Bombeiro Militar (SAIS, Área Especial 4, Lote 5, Setor Policial Sul)

*Com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF)