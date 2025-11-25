GDF lança 4º ciclo do RenovaDF com 2,3 mil alunos durante Feirão do Trabalhador

O Governo do Distrito Federal (GDF) lançou, nesta terça-feira (25), o 4º ciclo de 2025 do RenovaDF, um dos maiores programas de capacitação profissional do país, durante o Feirão do Trabalhador, na Esplanada dos Ministérios. A nova etapa vai atender cerca de 2,3 mil alunos, que participarão do curso de auxiliar de manutenção com foco em atividades da construção civil. A iniciativa prevê a formação teórica aliada às atividades práticas de recuperação de equipamentos públicos em diversas regiões administrativas da capital, com concessão de bolsa auxílio aos estudantes.

Durante a solenidade de lançamento, o governador Ibaneis Rocha destacou a relevância do RenovaDF na geração de emprego para a população, principalmente, em situação de vulnerabilidade. Este ciclo do programa, por exemplo, conta com 89 mulheres vítimas de violência doméstica e 65 pessoas em situação de rua, tendo sido os selecionados indicados pela Secretaria da Mulher (SMDF) e pela Casa Civil.

“Esse, para mim, é o maior programa que criei dentro do meu governo”, declarou o governador. “Olha que nós criamos muita coisa já por Brasília, nas diversas cidades, mas esse programa nos encanta, porque dá oportunidade a quem muitas vezes já não pensava que tinha novamente, criando assim um horizonte que muitas vezes as pessoas não encontravam mais.”

Demanda e capacitação

O chefe do Executivo também ressaltou, para os novos alunos, o papel da iniciativa em colocar no mercado de trabalho pessoas capacitadas, atendendo uma demanda do segmento empresarial: “Os empresários querem contratar gente qualificada, e é exatamente isso que o nosso governo faz com programas como RenovaDF e QualificaDF. São inúmeros cursos que podem ser feitos para gerar mais uma oportunidade para a vida de vocês, cuidando das suas famílias ao ingressar no mercado de trabalho”.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, Thales Mendes, o programa atua como catalisador de transformação na vida dos participantes. “Nós temos mais de seis mil obras nas cidades, transformações nos programas sociais e nas cidades com infraestrutura, mas a gente precisa pensar e agir para as pessoas, e o RenovaDF significa isso, levar transformação e renovação para todos que participam”, afirmou.

A expectativa é que a formatura ocorra numa nova edição do Feirão do Trabalhador em março, para que os formandos já possam sair empregados do evento. “Vamos fazer um grande feirão para que a gente tenha a maioria de vocês com a carteira assinada e empregados”, anunciou Ibaneis Rocha.

Formação

Carlos Nascimento comemora a participação no programa: “É uma oportunidade de aprendizado. A gente que está acostumado a uma outra profissão vai ter um leque de propostas de emprego”

Morador do Sol Nascente, Carlos Henrique Costa do Nascimento, de 35 anos, é um dos mais de 2 mil alunos do 4º ciclo do RenovaDF em 2025. Ele está há quatro meses desempregado e viu no programa uma chance de mudar de vida. “É uma oportunidade de aprendizado”, relatou. “A gente que está acostumado a uma outra profissão vai ter um leque de propostas de emprego. Estou muito feliz. Para mim, agora é um recomeço”.

Andressa Souza, 21, também vê o programa como uma oportunidade de se firmar em uma profissão. “Estou muito animada, porque eu moro sozinha em Santa Luzia, na Estrutural, então a bolsa-auxílio será muito importante para mim; e mais importante é que eu possa continuar nessa área depois do programa”, defendeu.

Com duração de 90 dias, o curso possui carga mínima de 240 horas, divididas em três módulos de 80 horas, com até 20 horas semanais. Durante o período de formação, os participantes têm acesso a atividades teóricas e práticas, que incluem noções das principais funções da construção civil, como carpintaria, jardinagem, elétrica, hidráulica, serralheria e alvenaria.

Ao mesmo tempo, os estudantes aplicam o aprendizado na recuperação de equipamentos públicos em diversas regiões administrativas. Cada inscrito recebe bolsa mensal, uniforme, lanche e todos os materiais necessários para acompanhar as atividades.

O programa, criado em 2021, já alcançou 30 regiões administrativas, formou aproximadamente 30 mil alunos e contribuiu para a manutenção de mais de 2,9 mil equipamentos públicos. A cada ciclo, equipes atuam em quadras, praças, parques, jardins, espaços de esporte e convivência, proporcionando melhorias diretas para as comunidades atendidas.

Feirão do Trabalhador

O lançamento do novo ciclo ocorreu durante o Feirão do Trabalhador, que concentrou mais de oito mil vagas de emprego, além de serviços de orientação profissional e palestras. Essa é a primeira edição do projeto, que deve se estender para outras regiões administrativas, como antecipou o secretário Thales Mendes.

“O governador já determinou que quer esse programa também replicado nas cidades”, detalhou o gestor. “Nós vamos fazer em Ceilândia, em Taguatinga, e Samambaia, em todas as regiões administrativas. Isso aqui é um protótipo que estamos fazendo e deu muito certo. Nós vamos regionalizar para todas as regiões administrativas.”

*Com informações da Agência Brasília