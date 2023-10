GDF investe R$ 10 milhões na duplicação da via Guará-Núcleo Bandeirante

Após assinatura do contrato, o consórcio ACGL dará início aos serviços pela construção do canteiro de obras

A duplicação de um trecho de 1,2 km da via de ligação Guará-Núcleo Bandeirante, essencial e estratégica para a mobilidade urbana da região, terá início nas próximas semanas. O investimento total é de R$ 10.127.299,57. Após assinatura do contrato, o consórcio ACGL dará início aos serviços pela construção do canteiro de obras.

“A duplicação da via de ligação em questão representa promoção de segurança viária aos usuários, assim como maior conforto e fluidez ao tráfego local. Estamos atendendo uma demanda frequente de moradores e comerciantes da região”, destacou Luciano Carvalho, secretário de Obras do DF.

Serão feitos serviços de pavimentação, drenagem, meios-fios, ciclovia, calçadas e sinalização horizontal e vertical, além de estrutura de contenção do encabeçamento da ponte sobre o córrego Vicente Pires.

A via está localizada entre a Avenida Contorno, no Guará II, e a interseção com a Rodovia DF-079, a Estrada Parque Vicente Pires (EPVP), na altura da Quadra 03 do Park Way. A via de ligação é trajeto para quem acessa a DF-079, rumo à EPVP e à EPNB, além de outras quadras do Guará, Águas Claras, Núcleo Bandeirante, Setor Habitacional Bernardo Sayão, Arniqueira e Park Way.

*Com informações da Agência Brasília