GDF inaugura UPA em Vicente Pires

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), entregou nesta terça-feira (25) a sexta Unidade de Pronto Atendimento (UPA) construída por sua gestão, na região administrativa de Vicente Pires. Com capacidade de atendimento ampliada, pode atender cerca de 4 mil pessoas por mês, além de gerar emprego e renda para 1 mil profissionais contratados e submetidos a treinamento.

“Dobramos a capacidade de atendimento. Estamos num grande processo de avanço. Queremos uma saúde melhor, mas não é fácil. […] Nos alegra que isso tenha sido construído com mãos de moradores e lideranças e nós vamos continuar trabalhando para entregar essa cidade toda pronta, para poder dizer que transformamos vidas”, comentou Ibaneis Rocha durante a cerimônia de entrega.

O chefe do Executivo local ainda lamentou a chegada da terceira onda da covid-19 e questionou: “Era necessário tantas vítimas? Tanto sofrimento? Precisamos voltar à normalidade. Estamos tendo que remobilizar os leitos, a carga é pesada, mas já melhorou muito. A vacina ajudou bastante”, completou.

A nova unidade recebeu um investimento de R$ 7 milhões no total, sendo que R$ 5,3 milhões foram gastos em obras e R$ 1,7 milhão em mobílias e equipamentos, repassados ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (IGES), que administrou as obras e vai gerir o funcionamento do local. Ao todo, o Governo do Distrito Federal (GDF) já investiu R$51 milhões na construção das seis novas unidades, que juntas, podem atender em torno de 31,5 mil brasilienses por mês.

O atendimento na UPA de Vicente Pires pode beneficiar mais de 100 mil habitantes da região, segundo o administrador regional, Daniel de Castro. “O governador [Ibaneis] fez o cronograma, já cumprimos o 100% que estava fechado e fizemos novas licitações. A liderança sabe como foi importante a mão do governo, em busca de água pluvial, esgoto, calçada e a cereja do bolo é a UPA”, comemorou durante a solenidade.

Também presente na cerimônia, o secretário de Governo, José Humberto, explicou que as unidades não nascem, mas sim, são construídas. Durante seu discurso, parabenizou principalmente os trabalhadores que passaram a noite finalizando os últimos detalhes da obra para que o espaço fosse entregue na manhã seguinte. “Quero agradecer a todos que não deixaram a peteca cair”.

A nova UPA tem uma área de 1,2 mil metros quadrados e conta com sala de medicação com 10 poltronas, 6 leitos de observação e 1 de isolamento, 2 leitos de atendimento crítico emergencial, 3 consultórios e área de classificação de risco. Funciona 24 horas por dia e pode atender urgências e emergências de clínica médica, além da prescrição de medicamentos e encaminhamento a um hospital.

Com a chegada do ano de eleições, as autoridades do GDF já aproveitam para reforçar suas ideias e valores. Durante a entrega da UPA de Vicente Pires, a deputada distrital Celina Leão comentou que 2022 virá “cheio de ataques sem base” e questionou a imprensa por divulgar informações ruins. Ao final, a distrital agradeceu a gestão atual do governo: “Isso é um governo feito em 8 anos e a gente não faz sozinha, por isso, quero agradecer a bancada federal e a câmara distrital. Não podemos deixar Brasília ao abandono novamente. Tenho muito orgulho de fazer parte desse time”.

A ministra Flávia Arruda, aliada do governador Ibaneis, tomou a fala e explicou que esses ataques não vão ferir aqueles que prestam serviços. “Quem tem trabalho, prestação, quem quer fazer, não se abate com qualquer pancada quem vem, não”, e completou com uma projeção para esse novo ano: “Estamos trabalhando para transferir as terras da união e vai vir mais regularização pela frente”.

O líder da Saúde no DF, secretário General Pafiadache, também participou da solenidade e elogiou o trabalho de Ibaneis Rocha, principalmente em tempos de pandemia: “Queria agradecer em especial ao nosso governador pelas entregas que tem feito. O que o senhor está fazendo faz a diferença”.

Estavam presentes ainda no evento, dando apoio ao governador após sua chegada de férias, a secretária de Justiça, Marcela Passamani, a secretária da Mulher, Ericka Filippelli, a secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, o secretário de Ciência e Tecnologia, Gilvan Maximo, o diretor do DER, Fauzi Nacfur, o deputado distrital Jorge Vianna, além de representantes do IGES e da Neoenergia.