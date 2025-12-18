GDF inaugura, na segunda-feira (22), primeira unidade do Na Hora Empresarial

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) inaugura, na segunda-feira (22), às 10h, a primeira unidade do Na Hora Empresarial, voltada exclusivamente ao atendimento de empreendedores no DF.

Localizada no terceiro andar do Venâncio Shopping, no Setor Comercial Sul, a nova unidade reunirá, em um único espaço, serviços estratégicos para abertura, regularização e expansão de empresas, com atendimento presencial, sem filas e sem necessidade de agendamento. A expectativa é de mais de 500 atendimentos por dia, contribuindo para dar mais agilidade aos processos e desafogar outras unidades do programa.

O Na Hora Empresarial integra órgãos como DF Legal, Vigilância Sanitária, Seduh-DF, Polícia Federal, além de parceiros como Caesb, Neoenergia e Junta Comercial do DF, oferecendo atendimento integrado ao setor produtivo.

Serviço



Data: Segunda-feira, 22 de dezembro

Horário: 10h

Local: Venâncio Shopping (Ed. Venâncio 2000) – 3º andar

Endereço: SCS Quadra 8, Bloco B-50 – Setor Comercial Sul

Com informações Agência Brasília