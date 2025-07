GDF faz mais de 700 atendimentos gratuitos durante a maior feira LGBTQIAPN+ do Distrito Federal

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) levou uma série de serviços gratuitos ao público que participou do Mercado Borboleta — tradicional feira de empreendedorismo LGBTQIAPN+ — realizada neste sábado (5), sob o viaduto da Galeria dos Estados, no Eixo Monumental. A ação integrou a programação do Brasília Orgulho 2025 e promoveu mais de 700 atendimentos, com foco em saúde, bem-estar, cidadania e valorização da diversidade.

Durante o evento, a Sejus ofereceu serviços como emissão de documentos, orientação jurídica, atendimento psicológico, sessões de auriculoterapia, elaboração de currículos e orientações sobre o programa ID Jovem. Também foram promovidas rodas de conversa, oficinas, atividades físicas, alongamento e aulas de fit dance, com apoio de profissionais da Subsecretaria de Políticas para o Idoso (Subidoso).

A estudante Gabriela Rebelo Mangueira, de 33 anos, foi uma das pessoas atendidas. “Aproveitei bastante e acho muito importante essa iniciativa. Peguei informações sobre a ID Jovem e currículo, assisti palestras e tive atendimento psicológico. Às vezes a gente nem percebe o quanto está sobrecarregada emocionalmente. Confesso que estou saindo daqui mais leve”, relatou.

O advogado Cleiton Lacerda Santana, de 58 anos, conheceu a iniciativa pelas redes sociais da Sejus e levou a mãe, Isaura Lacerda, de 94 anos, para atendimento com a equipe de enfermagem. “O espaço é acolhedor, com uma estrutura que impressiona. Fomos muito bem-atendidos. Essa gama de ações mostra que o DF não fica atrás de nenhuma outra capital em cuidado e respeito à comunidade LGBT+”, afirmou.

Criado pelo Coletivo Brasília Orgulho, o Mercado Borboleta tem como objetivo fortalecer a economia criativa LGBTQIAPN+ e dar visibilidade às pautas da comunidade. Neste ano, a participação da Sejus ampliou a proposta do evento ao integrar serviços essenciais à programação cultural e comercial.

“O Mercado Borboleta é uma feira de empreendedorismo LGBTQIAPN+, mas seu alcance vai muito além. O empreendedor precisa de serviços e a população, em geral, também. A Sejus participa com essa proposta: levar informação, atendimento e acolhimento para todos. Os mais de 700 atendimentos realizados mostram que a iniciativa foi muito bem-recebida pelo público”, avaliou Eduardo Felype Moraes Fonseca, coordenador da COORLGBT da Sejus.

Parceira da ação, a presidente da Rede Internacional de Excelência Jurídica (Riex/DF) e gestora da cultura de paz do Codese-DF, Fabíola Teixeira Orlando, também destacou o impacto social da iniciativa: “Mais do que prestar serviços jurídicos, de saúde ou apoio psicológico, estamos oferecendo escuta e acolhimento. Quando as pessoas se sentem vistas, valorizadas e cuidadas, a transformação começa a acontecer. Essa parceria com a Sejus tem esse propósito: acolher e fortalecer a comunidade”.

Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF)