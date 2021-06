GDF expande horário de funcionamento de bares e restaurantes

Com a atualização dos horários, bares e restaurantes poderão funcionar até a meia-noite, e o horário fixado para o recolhimento noturno passa a ser 1h

Mateus Souza

Durante a coletiva do Governo do Distrito Federal sobre as ações de combate à pandemia, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, divulgou a edição de um novo decreto que aumentará o horário de funcionamento de bares e restaurantes. A medida foi assinada pelo governador Ibaneis Rocha.

Com a atualização dos horários, bares e restaurantes poderão funcionar até a meia-noite, e o horário fixado para o recolhimento noturno passa a ser 1h. O decreto também libera a venda de bebidas alcoólicas até a meia-noite, assim como as entregas residuais de alimentos, por aplicativos de entrega ou outros serviços de delivery.

Relatório

Nesta semana, o Distrito Federal recebeu 79.030 vacinas que serão aplicadas como dose 1 (D1), e outras 30.000 que serão aplicadas como dose 2 (D2).

A flexibilização das medidas ocorre devido à redução da taxa de ocupação de leitos, além da estabilidade na taxa de transmissão do coronavírus. A taxa de transmissibilidade registrada no Distrito Federal encontra-se em 0.99, sendo que o número abaixo de 1 indica que a pandemia está em fase de remissão.

Segundo o secretário da Casa Civil, o DF possui 53 leitos vagos e seis pessoas na lista de espera. Vale ressaltar que a lista de espera também é integrada por pessoas que aguardam o resultado do teste de Covid-19. Quando à ocupação de leitos, houve uma queda em todas as faixa etárias.