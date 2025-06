GDF entrega lotes no Residencial Tamanduá e primeiros cartões aos beneficiários do programa Material de Construção

Nesta sexta-feira (27), o Governo do Distrito Federal (GDF) oficializou a entrega de 198 lotes urbanizados no Residencial Tamanduá, no Recanto das Emas, a famílias em situação de vulnerabilidade. Os beneficiados incluem moradores que perderam suas casas em um incêndio na Ocupação da Quadra 406 — conhecida como Favelinha — e também famílias da comunidade do Bananal, na Fercal, ambas anteriormente residentes em áreas impróprias para habitação.

Além da doação dos terrenos, o GDF concedeu os primeiros cartões do programa Material de Construção, que oferece R$ 15 mil para auxiliar na edificação das novas moradias. As famílias também receberam projetos arquitetônicos prontos — com modelos de um, dois ou três quartos — para facilitar a obtenção de alvará, habite-se e assegurar a regularização dos imóveis.

“Estamos atendendo pessoas que perderam tudo e que não tinham nenhuma expectativa de ter uma moradia própria. É dignidade que estamos entregando”, afirmou o governador Ibaneis Rocha. Ele ainda anunciou a ampliação do programa, com previsão de entregar mais 2 mil lotes acompanhados do mesmo auxílio financeiro.

A iniciativa integra uma política habitacional de interesse social e contempla infraestrutura completa: drenagem, pavimentação, sinalização, energia elétrica e iluminação em LED. As obras foram executadas pela Terracap, com investimento total de R$ 23 milhões. A empresa Basevi foi responsável pelas intervenções no terreno, enquanto a CEP IPes cuidou da iluminação pública.

O parcelamento da área foi aprovado pelo Conplan em outubro de 2021, com previsão para até 328 unidades habitacionais, destinadas à população em situação de risco ou que aguardava há mais de uma década por moradia regular.

Durante o evento, cinco famílias receberam simbolicamente o Cartão Material de Construção. Os demais contemplados deverão buscar o benefício em agências do BRB. A iniciativa é voltada a pessoas em situação emergencial, com renda de até cinco salários mínimos e residência mínima de cinco anos no DF, mediante laudo da Defesa Civil e da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Para a auxiliar de limpeza Silbene Cristina Lira da Silva, 46 anos, a mudança é radical. “Morávamos no esgoto, cercados por lixo. Hoje tenho esperança, dignidade. Só gratidão”, disse. A líder comunitária Maria de Fátima Borges dos Santos, 54, destacou a conquista da comunidade após 20 anos de luta: “É uma vitória. Mostra que nossa luta não foi em vão”.

O presidente da Codhab, Marcelo Fagundes, pontuou que o modelo de moradia proposto vai além da doação do terreno: “Queremos que essas famílias tenham alvará, habite-se, e que essas casas se tornem patrimônio de verdade. Estamos tirando essas pessoas da informalidade”.

Já o presidente da Terracap, Izídio Santos, ressaltou o ineditismo da ação: “Estamos invertendo a lógica. Primeiro entregamos a infraestrutura, depois o lote. Isso é respeito. Isso é dignidade”.

A entrega dos lotes no Residencial Tamanduá marca uma nova etapa para famílias que enfrentaram perdas e precariedade. Com base sólida, apoio financeiro e documentação assegurada, elas agora podem construir não apenas uma casa, mas um novo futuro.

