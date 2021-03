GDF divulga última lista para vagas na rede pública de ensino

Matrículas devem ser confirmadas de 2 a 4 de março exclusivamente on-line

O resultado das inscrições para vagas remanescentes na rede pública de ensino do Distrito Federal já está disponível – são as vagas que sobraram, depois que os novatos deixaram de confirmar as inscrições feitas no fim de 2020.

Para quem se inscreveu para as vagas remanescentes, a confirmação de matrícula deverá ser feita de 2 a 4 de março, de maneira on-line. Todos os 12.275 inscritos foram contemplados. As aulas iniciam em 8 de março, de forma remota.

Para fazer a consulta, basta acessar este link, inserindo os dados solicitados, sem nenhum tipo de acentuação nos campos a serem preenchidos.

Confirmação das matrículas

Além da etapa on-line, a confirmação das matrículas para o ano letivo de 2021 será realizada também a etapa presencial. Em respeito ao decreto nº 41.841, publicado na Edição Extra nº 15-A, do Diário Oficial do Distrito Federal, de 27 de fevereiro de 2021, e à realidade sanitária atual, a apresentação dos documentos originais – segunda etapa, presencial – será feita somente após o retorno das atividades presenciais.

Pais ou responsáveis que tiverem dificuldade de enviar a documentação pelo site da secretaria deverão entrar em contato com a instituição de ensino, por e-mail ou telefone, para verificar a melhor forma de atendimento.

Nesta primeira etapa, destinada aos novos estudantes que, por algum motivo, não conseguiram se inscrever no processo regular, já é possível saber em que escola irão estudar no ano letivo de 2021.

As vagas remanescentes são disponibilizadas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal para os estudantes que não realizaram inscrição no processo regular. Essas vagas são originárias da não efetivação de matrícula de alunos contemplados no remanejamento escolar anual e nas matrículas novas, dos que não renovaram matrícula no prazo estipulado e também das transferências de veteranos ocorridas entre os meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2021 – o que acaba abrindo vagas em algumas escolas.

Os novos estudantes que confirmaram matrícula e aqueles que já estudam nas escolas da rede pública não poderão ser contemplados neste processo.

