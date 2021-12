GDF divulga novos modelos de uniformes para estudantes da rede pública

Modelo será optativo no ano que vem, mas começará a ser obrigatório em 2023

Gabriel de Sousa

[email protected]

O Governo do Distrito Federal (GDF) divulgou nesta sexta-feira (10), o novo modelo de uniforme que começará a ser utilizado pelos estudantes da rede pública de ensino a partir do próximo ano letivo.

Em um design simples, com tons diferentes de azul no corpo da peça e nas mangas, a camisa possui a bandeira do Distrito Federal no lado direito, e o brasão distrital no peito esquerdo.

Segundo a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE/DF), os kits que serão disponibilizados para os alunos serão compostos, além das camisetas, de bermudas, calças e casacos. Os estudantes também receberão dois pares de meias brancas.

De acordo com a portaria publicada na edição desta sexta-feira (10) do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), a mudança será gradativa, e os estudantes poderão usar o modelo antigo no próximo ano de 2022. Porém, a partir de 2023, a Secretaria de Educação irá exigir a obrigatoriedade do uso do novo modelo.