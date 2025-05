GDF discute demandas dos Conselhos Comunitários de Segurança em reunião no Palácio do Buriti

Nesta terça-feira (13), o Governo do Distrito Federal (GDF) recebeu 42 representantes dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) em reunião no Salão Nobre do Palácio do Buriti. O encontrou pretendia ouvir as demandas relacionadas à segurança pública apresentadas pelos líderes comunitários de todas as regiões administrativas, urbanas e rurais e foi conduzido pela governadora em exercício Celina Leão (PP).

“O trabalho do Conseg é muito articulado. Eles fazem um trabalho na ponta, junto com a nossa segurança pública. Eles escutam a comunidade e trazem as demandas, que foram escutadas e serão separadas, protocoladas e respondidas”, afirmou Celina Leão. “Sabemos que algumas demandas conseguimos resolver com rapidez e outras pedem mais tempo. Essa interação é muito importante para termos ações efetivas, eficientes e eficazes”.

A governadora também destacou o simbolismo de a reunião ter ocorrido no mesmo dia em que mais de 1,2 mil novos policiais militares foram formados para reforçar o policiamento nas ruas do DF — um dos principais pedidos apresentados pelos presidentes dos Conselhos. “Esses policiais serão distribuídos nas regiões administrativas. Estamos trabalhando já para uma segunda contratação de mais policiais militares esse ano. Também estamos entregando 150 novas viaturas. É um trabalho constante e contínuo”, completou.

Entre outras demandas encaminhadas pelos Conselhos estão a ampliação do sistema de videomonitoramento, a melhoria da iluminação pública e a criação de novos batalhões e delegacias.

Estiveram presentes representantes das secretarias de Segurança Pública (SSP), da Mulher (SMDF), de Governo (Segov) e da Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), além de integrantes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e da CEB Iluminação Pública e Serviços (CEB IPes).

Trabalho conjunto

Sandro Avelar ressaltou que o trabalho pela segurança pública é “conjugado e de integralidade para construir um Distrito Federal melhor”

Para o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, a reunião reforça a necessidade de atuação integrada entre governo e sociedade. “Reuniões como essa nos dão a oportunidade de reforçar que as questões de segurança não são necessariamente um problema da Secretaria de Segurança Pública e dos órgãos vinculados. É um trabalho conjugado e de integralidade para construir um Distrito Federal melhor”, avaliou.

Já o subsecretário dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública, Paulo André Vieira, destacou o avanço que o encontro representa para o fortalecimento da política de segurança participativa. “O Conselho é uma entidade comunitária que tem como papel principal fazer a mediação entre gestores públicos dos órgãos governamentais efetivos já citados e lideranças comunitárias”, afirmou. “Temos a intenção de ouvir todos os presidentes com o intuito de receber e dar vazão a essas demandas”, complementou. A intenção é que o encontro com o GDF ocorra semestralmente.

O presidente do Conseg de Vicente Pires, Admilson Teixeira, elogiou a iniciativa. “Queria parabenizar esse momento em que os Consegs pararam para dar ideias e trazer demandas. É muito importante o governo saber o que acontece do outro lado”.

Restituídos e ampliados por este GDF, os Conselhos Comunitários de Segurança são espaços de diálogo, consulta e cooperação voluntária entre sociedade e poder público. Os grupos contam com reuniões realizadas mensalmente e abertas a todos os moradores interessados.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília