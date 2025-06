GDF avança na pavimentação e infraestrutura no Sol Nascente com investimentos de R$ 630 milhões

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura do DF (SODF), intensificou os trabalhos de pavimentação nos Trechos 1 e 3 do Sol Nascente após concluir obras de drenagem na região. Aproveitando o período de estiagem, as equipes implantam blocos intertravados nas ruas internas, um tipo de pavimento sustentável que facilita a infiltração da água da chuva e ajuda a evitar alagamentos.

Segundo o secretário Valter Casimiro, as obras avançaram com mais rapidez devido à seca e devem ser concluídas ainda em 2025. “Estamos trabalhando com responsabilidade e urgência para transformar a realidade local, que há anos convive com poeira, lama, alagamentos e ausência de infraestrutura adequada”, destacou.

Além da pavimentação, o GDF planeja construir calçadas, meios-fios e um balão viário que ligará Ceilândia ao Sol Nascente, promovendo melhor mobilidade entre as regiões. O investimento total já supera os R$ 630 milhões, beneficiando diretamente mais de 95 mil moradores, que hoje contam com 95% de cobertura de água potável e rede de esgoto.

A população demonstra otimismo com as mudanças. A comerciante Maria dos Anjos, presente há mais de 15 anos no local, acredita que as obras vão facilitar o deslocamento e melhorar o comércio. “Acredito que o GDF está olhando para a gente, muita coisa melhorou e espero que melhore ainda mais”, afirmou. O comerciante Baldenberg Moreira também aposta em melhorias definitivas para os transtornos causados pelas chuvas na região.