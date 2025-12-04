GDF autoriza início do recapeamento em quatro trechos da DF-009

A DF-009, também conhecida como Estrada Parque Península Norte (EPPN) dá mais um passo importante rumo à recuperação completa. Nesta quinta-feira (4), duas publicações no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) autorizaram o início e a execução dos serviços de restauração de pavimento nos segmentos 10, 11, 3B e 4 da rodovia. As ordens de serviço reforçam o compromisso do Governo do Distrito Federal em modernizar a infraestrutura viária e garantir mais segurança e conforto aos motoristas.

A obra, aguardada pela população do Lago Norte e região, integra um conjunto de ações planejadas para qualificar a mobilidade e melhorar o fluxo de veículos em uma das principais vias de acesso ao bairro. Com trechos já desgastados pelo tempo e pelo volume de tráfego, o recapeamento da DF-009 chega para corrigir falhas, eliminar irregularidades e proporcionar uma pista mais segura, durável e eficiente.

O administrador regional do Lago Norte, Marcelo Ferreira, destacou a importância da intervenção e celebrou o avanço das etapas. “As novas ordens de serviço publicadas hoje representam um marco importante para essa obra tão esperada. O recapeamento da EPPN DF-009 vai trazer mais segurança e melhorar a qualidade de vida de quem utiliza a via diariamente. Seguimos trabalhando para garantir que cada etapa seja cumprida com responsabilidade e eficiência”, afirmou.

Marcelo Ferreira também ressaltou que o investimento na DF-009 beneficia não apenas o Lago Norte, mas toda a mobilidade do Distrito Federal. “Essa é uma via estratégica, que conecta bairros, rotas de trabalho e serviços essenciais. Modernizar sua pavimentação é investir no bem-estar da população e no desenvolvimento da nossa região”, completou.

Com as ordens de serviço já autorizadas, as equipes responsáveis devem iniciar os trabalhos de forma programada e contínua, conforme previsto no cronograma estabelecido pelo governo. A Administração Regional do Lago Norte segue acompanhando de perto todas as etapas para garantir agilidade, qualidade e transparência durante a execução da obra.

*Com informações da Administração Regional do Lago Norte