GDF assina contrato para realização de 468 cirurgias na rede complementar

Procedimentos da área de urologia vão agilizar o atendimento à lista de espera. SES-DF planeja a contratação de 25 mil procedimentos

O governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Saúde (SES-DF), assinou um contrato com o Hospital São Mateus para a realização de 468 cirurgias na área de urologia, conforme publicado no Diário Oficial do DF desta sexta-feira (20). O prazo para a realização do serviço é de 12 meses e o investimento supera os R$ 3 milhões.

Serão 63 cirurgias de vasectomia, 255 de ressecção endoscópica da próstata e 150 de ureterolitotripsia transureteroscópica com extração endoscópica de corpo estranho. O contrato prevê ainda consultas antes e após as cirurgias, atendimento pré-anestésico e, se necessário, internação pós-operatória de 48 horas.

Os pacientes serão encaminhados conforme as listas de espera organizadas pelo Complexo Regulador do DF. A porta de entrada para a realização dos serviços são as Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A secretária de saúde, Lucilene Florêncio, destaca que a contratação da rede complementar é uma das estratégias do GDF para reduzir a lista de espera por procedimentos eletivos. “Pacientes de baixa e média complexidade serão operados por meio de contratos. Já os de alta complexidade, como os oncológicos, serão atendidos nos próprios hospitais da rede”, detalha.

25 mil cirurgias

A contratação de hospitais da rede complementar para agilizar procedimentos eletivos foi iniciada em setembro de 2022, quando a SES-DF firmou os primeiros contratos que possibilitaram a realização de 2.384 cirurgias, abrangendo procedimentos de hérnias, remoções de útero e vesículas. Em maio, essas mesmas áreas foram ampliadas com mais 849 cirurgias contratadas.

Com recursos do GDF, do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas, do governo federal, e de emendas parlamentares de deputados distritais, federais e de senadores, a SES-DF terá R$ 25,3 milhões para investir na contratação da rede complementar. A expectativa é realizar até 25 mil cirurgias eletivas por meio de editais de credenciamento, reduzindo as listas de espera em mais de 90%.

Integração

A coordenadora de Atenção Especializada à Saúde da SES-DF, Bianca Lima, classifica como positiva a integração com a rede complementar. “O diálogo está ocorrendo de forma eficaz. Existem canais de comunicação, além de visitas e reuniões regulares para a troca de informações relacionadas às cirurgias e ao atendimento de pacientes”, esclarece.

Neste momento, estão em vigência contratos para a realização de mais de quatro mil cirurgias, entre procedimentos de varizes, coloproctologia, oftalmologia, otorrinolaringologia e, agora, urologia. Cada contratação é precedida por uma autorização do Conselho de Saúde do DF e as instituições da rede complementar precisam cumprir exigências de qualificação econômico-financeira e habilitação fiscal, social, trabalhista e jurídica, além de análise técnica da própria SES-DF.