GDF abre nova licitação para ampliar recuperação da DF-009 no Lago Norte

A Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF) lançou, nesta sexta-feira (9), o edital da licitação para a contratação de empresa especializada para executar serviços de restauração e recuperação de pavimento nos segmentos 10 e 11 da DF-009, na Região Administrativa do Lago Norte.

O investimento estimado é de R$ 3.238.258,06, abrangendo uma área de aproximadamente 33.597,20 metros quadrados, com serviços de pavimentação e sinalização horizontal. A entrega das propostas poderá ser feita a partir desta sexta (9), por meio do Portal de Compras, com abertura marcada para o dia 23, às 9h.

A nova licitação dá continuidade às obras de recuperação da Estrada Parque Península Norte (EPPN), que já estão em andamento desde fevereiro. O projeto é uma parceria entre a SODF, a Administração Regional do Lago Norte e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), com recursos do Governo do Distrito Federal (GDF), da Caixa Econômica Federal e de emendas parlamentares. O investimento total na recuperação da via é de R$ 12 milhões.

Movimento

A DF-009 é uma via estratégica que conecta o Eixo Rodoviário Norte (BR-450) ao Lago Norte, atendendo cerca de 30 mil motoristas diariamente. A obra inclui fresagem, recomposição, recapeamento e sinalização horizontal, com pintura de faixas e zebrados. A primeira etapa dos trabalhos já foi concluída no trecho entre o mercado Pão de Açúcar e o retorno em frente ao shopping Iguatemi.

O secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro, destacou a importância da continuidade dos serviços: “As obras de recuperação do pavimento já estão em andamento, e essa nova etapa está por vir. Nosso compromisso é levar qualidade de vida aos moradores e comerciantes do Lago Norte”.

Para mais informações sobre a licitação, os interessados podem acessar, além do Portal de Compras, o site da Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF), ou entrar em contato pelo telefone (61) 3306-5038 e e-mail cplic@so.df.gov.br.

*Com informações da Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF)