GDF abre concurso para escolher projeto do futuro Museu da Democracia

A Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) publicou, na Edição Extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (17), o Edital de Concurso nº 16/2025, que visa ao concurso público nacional de arquitetura para o Memorial da Democracia.

O concurso tem por objeto a seleção da melhor proposta, em nível de anteprojeto arquitetônico para o memorial, equipamento cultural a ser implantado na Região Administrativa do Plano Piloto, em Brasília.

De acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes, a construção do Memorial da Democracia em Brasília é uma demanda histórica voltada à preservação da memória política nacional, especialmente no que se refere à luta pela redemocratização, à defesa dos direitos civis e à promoção dos valores democráticos.

“Trata-se de um projeto essencial para consolidar a capital federal como espaço de referência nacional para a cidadania, a reflexão crítica e a valorização da trajetória democrática do Brasil”, reforçou.

O subsecretário do Patrimônio Cultural, Felipe Ramón, disse que “celebrar a democracia depende de relembrar, a todo momento, a sua importância como valor fundamental da construção de nossa civilização. Brasília nasceu sob a égide democrática, isso deve transparecer a todo tempo”.

As inscrições para o concurso, abertas entre 16/7 e 9/10, serão gratuitas e realizadas exclusivamente por meio eletrônico, em endereço virtual a ser divulgado no site oficial da Secec-DF.

Na primeira etapa do certame, os participantes deverão apresentar proposta em nível de estudo preliminar (concepção arquitetônica), com base nas diretrizes do Termo de Referência. Já na segunda etapa deverão desenvolver a proposta de anteprojeto arquitetônico com detalhamento de soluções formais, técnicas e funcionais.

A comissão julgadora avaliará os projetos concorrentes e indicará os classificados em primeiro, segundo e terceiro lugares, possíveis menções honrosas, bem como eventuais desclassificações. O grupo será composto por profissionais das áreas de arquitetura, urbanismo, patrimônio cultural, museologia e cultura democrática, nomeados por portaria da Secec-DF.

Serão atribuídas premiações de R$ 300 mil para o primeiro colocado; R$ 120 mil para o segundo; e R$ 80 mil para o terceiro.

A Secec-DF enfatiza que os proponentes deverão visitar periodicamente o site oficial da pasta e respectiva rede social (@sececdf) para acompanhar a evolução do processo.

*Com informações da Secec-DF