GDF abre chamamento para qualificação de organizações sociais em áreas estratégicas

A Secretaria de Economia do Distrito Federal (Seec-DF) publicou, nesta terça-feira (17), o edital nº 01/2025 no Diário Oficial do DF, convocando entidades privadas sem fins lucrativos a se qualificarem como organizações sociais (OS). O chamamento público contempla áreas como pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção ambiental, saúde — exclusivamente para o Hospital da Polícia Militar do DF e o Hospital da Criança de Brasília — e educação, restrita a creches.

As entidades interessadas devem apresentar requerimento ao secretário de Economia, especificando a área de atuação de interesse e anexando a documentação exigida, conforme previsto no edital. O processo de seleção segue diretrizes da Lei nº 4.081, de 2008, e das resoluções nº 001 e 002/2011 do Conselho de Gestão das Organizações Sociais.

A análise dos documentos será feita pela Unidade de Gestão de Parcerias da Secretaria-Executiva de Gestão da Estratégia (SGE), que encaminhará os processos aos órgãos competentes. A convocação ocorre anualmente.