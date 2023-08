Galpão pega fogo e mobiliza Bombeiros na cidade Estrutural

Devido ao risco de colapso da estrutura, os agentes ainda não conseguiram adentrar o ambiente para efetuar o combate no interior

Um galpão pegou fogo e mobilizou bombeiros na cidade Estrutural. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) iniciou o atendimento a essa ocorrência às 22h50 desta terça-feira (15), no entanto, ele só foi controlado nesta quarta (16).

Devido ao risco de colapso da estrutura, os agentes ainda não conseguiram adentrar o ambiente para efetuar o combate no interior.

Durante a tarde, várias aberturas foram criadas nas paredes laterais com o intuito de facilitar a retirada da fumaça e possibilitar melhor visualização dos focos ainda existentes na parte interna da edificação.

O monitoramento do incêndio e da estrutura do galpão serão mantidos durante essa noite por equipes do CBMDF, caso haja alguma reignição ou aumento das chamas nos pontos que ainda persiste queimando e produzindo bastante fumaça.

A remoção de materiais de dentro do galpão vizinho ao incendiado ainda está sendo feita.

A perícia do CBMDF foi acionada e se fará presente para determinar as causas, assim que o incêndio for completamente extinto.

A Defesa Civil também foi acionada para avaliar os danos à estrutura do prédio.

A PMDF esteve presente e atuou no isolamento e segurança do local.