Fuzis são apreendidos em Sobradinho

Na noite deste domingo, 6, duas pessoas foram apreendidas com dois fuzis Taurus T4 calibre 5.56 novos com seis carregadores em Sobradinho-DF. A apreensão foi feita durante uma operação integrada entre a PMGO e a PMDF, por meio de equipes do COD e do PATAMO.

Durante patrulhamento, as equipes avistaram quatro homens em um carro suspeito com pacotes em mãos. Assim que notaram a chegada dos policiais, os homens fugiram.

Dois dos quatros foram presos com dois fuzis com seis carregadores. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir.

Os armamentos apreendidos apresentaram sinais de serem novos e os carregadores ainda estavam em sacolas próprias.

Todos os suspeitos apreendidos já têm passagens pela justiça. Um com dois homicídios e o outro por tráfico e, também, homicídio. Ambos foram levados à 13 DP.