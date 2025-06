Fundos previdenciários do DF sobem acima da meta em maio

Os fundos de investimento sob gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF) fecharam o mês de maio com percentuais de rentabilidade acima da meta mensal estabelecida. O bom resultado elevou a carteira previdenciária para R$ 7,7 bilhões.

O Fundo Solidário Garantidor (FSG), maior fundo administrado pelo Iprev-DF, obteve uma rentabilidade de 1,65% no mês de maio, ante uma meta mensal de 0,35%, elevando para 5,59% o índice de rentabilidade acumulado nos primeiros cinco meses do ano. O FSG obteve ganhos de R$ 70 milhões em maio e R$ 229 milhões acumulados no ano.

Essa boa performance elevou o patrimônio líquido para R$ 4,33 bilhões. O fundo possui ainda outros ativos, como imóveis e ações do Banco de Brasília (BRB), que somam mais R$ 1,57 bilhão.

Outro fundo em destaque na carteira de investimentos do Iprev-DF é o Fundo Capitalizado (FC). Ele obteve 1,24% de rentabilidade no mês de maio, ante uma meta mensal de 0,69%. Com isso, a rentabilidade acumulada no ano chegou a 5,52% contra uma meta de 4,95%. O fundo garantiu rentabilidade de R$ 20,2 milhões em maio e R$ 81,5 milhões nos cinco primeiros meses do ano. Atualmente, o patrimônio líquido é de R$ 1,7 bilhão.

O FC tem como característica o aporte de contribuições dos servidores que ingressaram no serviço público do Distrito Federal a partir de março de 2019, sendo responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários até o limite do teto do INSS.

Os outros dois fundos administrados pelo Iprev-DF são o Fundo Financeiro e a Taxa de Administração, que não possuem meta atuarial. O Financeiro ー usado para pagar os benefícios previdenciários dos segurados que ingressaram no serviço público até março de 2019, bem como aos que já recebiam benefícios nessa data e aos respectivos dependentes ー fechou maio com R$ 87,2 milhões em caixa. E a Taxa de Administração ficou em R$ 27,1 milhões. Os recursos são usados para garantir o pagamento dos benefícios de mais de 76 mil aposentados e pensionistas do DF.

Para a diretora-presidente do Iprev-DF, Raquel Galvão Rodrigues da Silva, o esforço conjunto de toda a autarquia previdenciária na busca de melhores e mais seguros investimentos vem sendo recompensado pelos resultados positivos.

O diretor de Investimentos do Instituto, Thiago Mendes Rodrigues, acredita que, mesmo diante de um cenário desafiador devido à alta dos juros internos, a expectativa é de que os resultados da carteira melhorem ao longo do ano. Segundo ele, a predominância da alocação em ativos de renda fixa contribui para uma performance mais estável e promissora.

*Com informações do Iprev-DF