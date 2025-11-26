Fuga de suspeito resulta em sinistro com morte em Vicente Pires

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Ambiental (GTAM), atendeu na madrugada desta quarta-feira (26) uma ocorrência de acidente com morte na Chácara 108, no Setor Habitacional Vicente Pires.

Durante as buscas, na Quadra 10, Trecho 3, Conjunto 2, os militares avistaram dois homens em uma motocicleta Honda XRE 300, modelo 2016. O passageiro estava sem capacete e carregava uma mochila e um balde com copos e garrafas, situação que levantou suspeita. Ao notar a aproximação da viatura, o condutor, de 26 anos, ignorou a ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade.

Os policiais solicitaram reforço pelo rádio e iniciaram acompanhamento tático, mantendo distância de segurança. A perseguição terminou quando o motociclista perdeu o controle em uma curva e atingiu um muro com violência.

O passageiro, de 30 anos, morreu no local, conforme constatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. O condutor sofreu ferimentos e foi levado ao Hospital Regional de Taguatinga.

Ainda no atendimento, o motociclista confessou que tentou fugir porque portava uma pequena quantidade de maconha, estava com a habilitação vencida e havia consumido bebida alcoólica. Uma porção da droga foi encontrada em seu bolso. O teste do etilômetro registrou 0,30 mg/L.

A área foi isolada para perícia, e a motocicleta recolhida pela Polícia Civil. A ocorrência foi registrada na 8ª Delegacia de Polícia como homicídio culposo, desobediência e porte de substância entorpecente.