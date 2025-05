Fórum do Ensino Fundamental abre chamadas para práticas exitosas

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) lançou o edital de chamamento para seleção de relatos de práticas pedagógicas exitosas, que serão apresentados no Fórum do Ensino Fundamental 2025. A iniciativa busca valorizar experiências significativas desenvolvidas nas escolas públicas e estimular a troca de saberes entre educadores da rede. Os trabalhos selecionados também serão publicados nos anais do evento.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site da SEEDF até o dia 19 de maio. Podem participar professores efetivos ou temporários que atuem nos anos iniciais ou finais do ensino fundamental, tanto em nível local quanto intermediário. Cada relato pode ter até três autores, e cada profissional pode submeter até dois trabalhos, mesmo que como coautor.

Para ser aceito, o relato precisa descrever uma prática efetivamente implementada em 2024 ou 2025 e que tenha gerado resultados positivos — mesmo que parciais. O material deve incluir título, resumo, desenvolvimento da prática, resultados, referências, além de termos de cessão de direitos autorais e, quando aplicável, autorizações de uso de imagem e voz.

O fórum será realizado entre os dias 6 e 8 de outubro, no auditório do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em Brasília. O encontro pretende divulgar experiências que contribuam para a equidade, a inclusão e a aprendizagem dos estudantes, com foco em estratégias inovadoras desenvolvidas por professores, gestores e coordenadores pedagógicos.

Três categorias de participação

As experiências devem ser inscritas em uma das três categorias:

Categoria I – Anos iniciais do ensino fundamental : práticas voltadas à alfabetização e aos letramentos, com destaque para os programas SuperAção, Alfaletrando e Pacto pela Recomposição das Aprendizagens;

: práticas voltadas à alfabetização e aos letramentos, com destaque para os programas SuperAção, Alfaletrando e Pacto pela Recomposição das Aprendizagens; Categoria II – Anos finais do ensino fundamental : ações que envolvam protagonismo estudantil, desenvolvimento curricular e estratégias de recomposição, com ênfase nos programas SuperAção, Escola para as Adolescências e Pacto pela Recomposição das Aprendizagens;

: ações que envolvam protagonismo estudantil, desenvolvimento curricular e estratégias de recomposição, com ênfase nos programas SuperAção, Escola para as Adolescências e Pacto pela Recomposição das Aprendizagens; Categoria III – Iniciativas de gestão e âmbito regional: relatos de ações realizadas por coordenações regionais ou equipes gestoras, como planejamento participativo, acompanhamento pedagógico e análise de resultados.

Serão selecionados até 24 relatos para publicação nos anais do fórum — sendo até dez das categorias I e II e até quatro da categoria III. Desse total, até 14 trabalhos também serão apresentados oralmente durante o evento.

A comissão avaliadora levará em conta critérios como impacto na aprendizagem, potencial de replicação, engajamento da comunidade escolar, originalidade e alinhamento com os programas e políticas da SEEDF. A seleção também buscará garantir diversidade temática e regional.