Foragido do novo cangaço é detido em Taguatinga

O foragido ficou à disposição da polícia judiciária e foi autuado por uso de documento falso

Policiais militares do Patamo prenderam um foragido próximo ao Residencial JK, em Taguatinga, às 17h30 deste domingo (6). O detido é procurado pelo homicídio de um policial militar no Rio Grande do Norte e pela prática de novo cangaço no Nordeste, envolvendo explosões de caixas eletrônicos.

O homem e mais três suspeitos foram abordados, quando um deles apresentou documentos falsos. Após verificarem a verdadeira identidade do indivíduo, constataram que o suspeito pertencia ao grupo responsável pela explosão de caixas eletrônicos e homicídio de um policial no Nordeste.

Outro abordado portava um revólver calibre 32, com 15 munições. Um terceiro estava descumprindo as condições do regime semiaberto. Todos os abordados tinham passagens criminais e foram conduzidos para a 12ª DP.

O foragido ficou à disposição da polícia judiciária e foi autuado por uso de documento falso. Outro foi detido por porte ilegal de arma de fogo e o detido do semiaberto voltou a ficar sob responsabilidade do sistema carcerário.

O quarto suspeito tinha passagens por tráfico de drogas, mas não foi encontrado nenhum ilícito com ele e este foi liberado na delegacia.