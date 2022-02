Foragido da Justiça é preso após pane seca no carro

O detido é o mesmo que agrediu frentista no posto no dia 16 deste mês, e tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo e lesão corporal

Um foragido da Justiça foi preso por policiais militares do 8º Batalhão, na noite desta segunda-feira (21). O suspeito foi visto em um veículo com outra pessoa na QNM 19, em Ceilândia. A equipe da PMDF deu a ordem de parada, porém não foi atendida. Deu-se inicio a um acompanhamento que foi até a QNM 20/22, onde o carro do suspeito parou por falta de combustível.

O motorista tentou fugir correndo, porém foi abordado. Ambos foram conduzidos para a 15ª DP, onde o condutor deu um nome falso para os policiais. Porém, após verificarem as digitais do suspeito foi constatado que ele era procurado por roubos a residência e veículos. O detido é o mesmo que agrediu frentista no posto no dia 16 deste mês.

Ele ficou à disposição de autoridade judicial para o cumprimento do mandado de prisão. O passageiro do veículo não tinha nada em seu desfavor e foi liberado pelo delegado.