Fogo atinge residência em Sobradinho e mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros

Incêndio destruiu estrutura mista e acionou investigação para identificar as causas

Redação Jornal de Brasília

10/12/2025 22h51

Divulgação CBMDF

Um incêndio de grandes proporções mobilizou uma operação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal na noite desta quarta-feira (10). A corporação foi acionada às 20h00 e, devido à gravidade inicial da ocorrência, quatro viaturas foram enviadas ao Loteamento da Torre Digital, na DF-440, em Sobradinho.

Assim que chegaram ao endereço, os militares se depararam com uma residência construída em alvenaria e madeira completamente tomada pelas chamas. A cena, segundo os bombeiros, exigiu isolamento imediato da área e a montagem de linhas de combate para impedir que o fogo avançasse para estruturas vizinhas. Embora o cenário fosse crítico, a resposta rápida das equipes conteve o incêndio e permitiu a extinção total do foco em tempo hábil.

Divulgação CBMDF

Durante toda a atuação, os bombeiros fizeram varreduras no interior e no entorno da edificação para verificar a presença de moradores. Não houve vítimas, e ninguém precisou de atendimento médico, informação que trouxe alívio aos militares em meio ao risco de colapso estrutural.

