Fiscalização apreende 78 mil latas de cerveja

Produtos recolhidos pela Receita do DF estavam com documentação fiscal divergente da quantidade real

Em operação realizada na noite desta quinta-feira (25), a Receita do Distrito Federal apreendeu 78,6 mil latas de cerveja. Os produtos estavam em circulação pela DF-290, em um caminhão que portava uma nota fiscal com quantidade divergente do que estava de fato na carga.

As mais de 6 mil caixas de cerveja foram avaliadas em R$ 202 mil. O valor do imposto devido mais a multa aplicada chega a R$ 194 mil.

Os auditores fiscais da Receita do DF verificaram a irregularidade ainda na estrada, alertados pela Polícia Militar do Distrito Federal. Após a abordagem, a carga apreendida foi levada ao depósito da Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito.

Silvino Nogueira Filho, gerente da Receita, lembra que as fiscalizações são constantes e fazem parte da atuação da Secretaria de Economia contra a evasão de impostos. Os agentes do fisco atuam tanto em vias de acesso ao DF quanto em estabelecimentos.

Eletrônicos

No início desta semana, outra operação de fiscalização da Receita do DF apreendeu cerca de R$ 1 milhão em produtos eletrônicos com irregularidades nas notas fiscais. Em duas transportadoras do DF os agentes encontraram aparelhos celulares, películas, capinhas, produtos de informática e componentes multimídia para carros em desacordo com a quantidade e a qualidade descritas nos documentos apresentados.

As informações são da Agência Brasília