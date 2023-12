Financiamento garante obras no Sol Nascente e Drenar Taguatinga

Os recursos já têm destino certo. No Sol Nascente/Pôr do Sol, serão utilizados como contrapartida para o GDF executar e concluir todas as obras de infraestrutura

O Distrito Federal deu mais um passo para financiar obras importantes de infraestrutura em andamento e a começar. Nesta sexta-feira (1º), foi publicada no Diário Oficial do DF (DODF) a lei que autoriza o governo local a contratar financiamento junto ao Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata). Com garantias da União, o valor do crédito pode chegar a US$ 60 milhões, o equivalente a cerca de R$ 300 milhões.

Os recursos já têm destino certo. No Sol Nascente/Pôr do Sol, serão utilizados como contrapartida para o GDF executar e concluir todas as obras de infraestrutura em andamento. Em Taguatinga, o financiamento vai custear a obra do Drenar Taguatinga.

E a Secretaria de Obras e Infraestrutura (SODF), responsável pela gestão do crédito, ainda destinará parte do dinheiro para fortalecer a implementação da metodologia Building Information Modeling (BIM), utilizada na gestão e fiscalização de obras.

“Sabemos da dificuldade de levantar recursos para o financiamento de obras importantes. Buscamos esse recurso junto ao Fonplata para garantir a continuidade do investimento nas obras de infraestrutura em andamento da região do Sol Nascente. Esse recurso também vai garantir a execução de parte do Drenar Taguatinga, importante reforço no sistema de drenagem da região”, afirma. “Também vamos reforçar nosso parque tecnológico e ampliar a capacitação dos servidores da Secretaria de Obras na aplicação da metodologia BIM desde o projeto até a execução da obra”, complementa o secretário de Obras, Luciano Carvalho.

O empréstimo precisou ser aprovado pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), órgão do Ministério do Planejamento e Orçamento, chefiado pela ministra Simone Tebet. Depois, teve a lei aprovada na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e agora foi sancionada pelo governador Ibaneis Rocha. A próxima etapa é a autorização do Tesouro Nacional.

Segundo o secretário de Planejamento, Orçamento e Administração, Ney Ferraz, o financiamento é essencial para o desenvolvimento do DF. “A captação desses recursos é fundamental para darmos andamento às obras de drenagem no Sol Nascente/Pôr do Sol. O governador determinou e seguimos focados na captação de recursos que estão disponíveis no mercado para financiar o desenvolvimento e infraestrutura das cidades, melhorando a vida da população”, avalia Ney Ferraz.

Projetos

Conhecido como Drenar Taguatinga, o projeto estava engavetado há mais de 10 anos, mas vai sair do papel. Ele consiste na revisão e readequação dos projetos de drenagem nas áreas de contribuição de 18 bacias de detenção.

Já o Sol Nascente tem obras em andamento nos trechos I e III, e já recebeu R$ 156 milhões em investimentos. A cidade de 95 mil habitantes tem recebido atenção perene do governo para ganhar a infraestrutura que seus moradores merecem.

*Com informações de Ian Ferraz, da Agência Brasília