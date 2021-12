Final de semana no Cafe de La Musique vai ter pagode, feijoada, piseiro e churrasco

Ferrugem, Ávine Vinny e Raí Saia Rodada ficam responsáveis pela música, enquanto no dining club Feijoada do Café e o Festival Café e Brasa, acontecem no sábado (4) e domingo (5), respectivamente

Sexta, sábado e domingo, 3 a 5 de dezembro, de muita música e comida boa no Cafe de La Musique Brasília, com uma programação que envolve seus dois espaços, o Dining Club e o Brazilian Paradise. Quem abre os trabalhos é o Ferrugem, um dos cantores de maior sucesso da atualidade do pagode. No repertório apresenta hits como Sinto sua falta, Pra você acreditar e Pirata e tesouro. A apresentação será no Brazilian Paradise, onde os agitos começam a partir das 19h.

No sábado (4), a partir das 12h, o chef Edu Reis apresenta mais uma vez um dos pratos mais típicos do Brasil, apostando em uma boa variedade de opções com costela defumada, calabresa, carne de sol, carne seca e pancetta crocante – todas as proteínas serão servidas separadas -, farofinha de panko com bacon e calabresa, couve refogada no alho com bacon, arroz refogado com alho fresco e cebola, e rodelas de laranja. O buffet à vontade custa R$ 69 por pessoa.

Já na parte da noite, às 18h, no espaço Brazilian Paradise, será a vez do cantor Ávine Vinny, contagiar o público com seu hit Coração Cachorro (Late Coração), que vem fazendo grande sucesso na internet.

No domingo (5), a programação também vai ocupar os dois ambientes. A partir das 12h, no dining club o Festival Cafe e Brasa vai levar o melhor parrilla para os brasilienses. Ao todo são nove as opções, entre as bovinas estão Porterhouse, T-Bone, Costela Angus, Cupim e a Picanha Premium; Já entre os suínos a Porchetta e as Linguiças artesanais recheadas com ervas, queijo coalho e bacon defumado são as opções; Completam o menu coxa de frango e sobrecoxa desossada e recheada. A entrada custa a partir de R$ 89.

Enquanto na parte da noite, a partir das 18h, Rai Saia Rodada sobe ao palco com toda sua energia e alegria o músico vai cantar seus principais hits do momento, com muito forró, piseiro e vaquejada, entre eles estão Tapão na raba, Eu acho que não, e Filho do mato.

Serviço

Cafe de La Musique Brasília

Onde: Setor de Clubes Esportivos Sul, Tr. 2 – ao lado do Pier 21

Quando: sexta, sábado e domingo, 3 a 5 de dezembro;

Ingressos: www.sympla.com.br ou diretamente pela bilheteria da casa, com horário a ser agendado pelo whatsapp (61) 99803-1867.

Para mais informações: @cafedelamusiquebrasilia