Filhote de veado catingueiro é resgatado em Taguatinga

O veado teve um pequeno ferimento no casco devido seu deslocamento no asfalto. Após o resgate ele foi encaminhado para o Cetas, onde foi examinado pelos profissionais do Ibama

Um filhote de veado catingueiro foi resgatado na manhã desta quarta-feira (2) na QNG 11 em Taguatinga. Alguns populares laçaram o animal silvestre e pediram o apoio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Uma equipe do Batalhão Escolar apoiou o resgate. O veado teve um pequeno ferimento no casco devido seu deslocamento no asfalto. Após o resgate ele foi encaminhado para o Cetas, onde foi examinado pelos profissionais do Ibama. Os veterinários recomendaram que o animal fosse solto em seu habitat, uma vez que o ferimento era superficial e o veado catingueiro estava estressado. A soltura foi realizada na Flona.