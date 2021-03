Filhote de gato é resgatado no Setor Policial Sul

O local, em que o animal ficou preso, tem cerca de dez centímetros de largura, o que não permitia que o filhote subisse sozinho

O 45º grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma ocorrência na última terça-feira (9), referente a um filhote de gato que ficou preso em um perfil metálico de uma edificação, no Setor Policial Sul.

Para realizar o resgate inusitado e bastante complexo, os bombeiros contaram com a participação de cinco militares e uma viatura.

O local, em que o animal ficou preso, tem cerca de dez centímetros de largura, o que não permitia que o filhote subisse sozinho. Além disso, a estrutura tinha baixas condições de visibilidade ou manobra de algum equipamento convencional.

Após avaliarem diversas estratégias de ação, os militares optaram por realizar uma abertura na chapa de metal. Calcularam a posição do gato e iniciaram o resgate. No primeiro acesso, os agentes utilizaram uma serra moto-abrasiva.

Como ainda não havia sido possível fazer a retirada, uma serra sabre foi utilizada. A partir daí, os bombeiros passaram a tentar alcançar manualmente o animal. Um membro da equipe desenrolou uma atadura, material normalmente utilizado para contenção de hemorragias e imobilizações, e lançou uma das pontas dentro da coluna metálica.

A idéia era que as garras do felino se prendessem aos fios de tecidos da atadura. Após diversas tentativas, o filhote pareceu entender o propósito da manobra e cravou suas unhas no tecido, sendo “pescado” daquele local.

O filhote foi levado para o quartel, onde recebeu o nome de Atadura e os cuidados de todos. Ao término do plantão, uma das bombeiras envolvidas na ocorrência, voluntariamente levou o animal para uma clínica veterinária.

Ele passará por exames, será medicado e vacinado. O custo será coberto por meio de uma arrecadação solidária entre nossos militares, porém a equipe não descarta o apoio da comunidade, bem como um voluntário para a adoção responsável do gato Atadura.